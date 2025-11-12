مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أنه "على أثر الهزة الأرضية التي سجلت قبل ظهر اليوم وبلغت قوتها ٥،٣٦ درجات على مقياس ريختر، وشعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية، نفذ عناصر الدفاع المدني مهمات ميدانية في مدينة طرابلس لتأمين سلامة المواطنين الذين غادروا منازلهم هلعا من ارتدادات الهزة، ولتقديم المساعدة للنازحين الذين لجأوا إلى معرض رشيد كرامي الدولي".



وبحسب البيان، فقد عمل العناصر على تفقد المدينة والتأكد من خلوها من أي مخاطر محتملة. كما تواصل فرق الدفاع المدني جهوزيتها الكاملة لمواكبة أي تطورات ميدانية ناجمة عن النشاط الزلزالي الذي سُجِّل في المنطقة.