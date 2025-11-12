وزير الزراعة جال في جزين

جال وزير الزراعة نزار هاني في منطقة جزين، يرافقه المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا ابو زيد، المدير العام للزراعة لويس لحود، رئيسة مصلحة الجنوب المهندسة سوسن حمزة، رئيس التنمية الريفية شادي مهنا، رئيسة الدائرة الريفية في مصلحة زراعة الجنوب المهندسة الزراعية سلام جبور ومستشار وزير الزراعة مازن حلواني.



واستهل هاني والوفد المرافق الجولة، بزيارة بلدية جزين، وكان في استقبالهم رئيس البلدية دافيد الحلو وتم البحث في الاوضاع الزراعية ولا سيما بعد احتراق احراج الصنوبر والزيتون في منطقة جزين.



ثم زار اتحاد بلديات جزين، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد بسام رومانوس والنائب سعيد الأسمر والوزير السابق هكتور حجار، وكانت جولة حول احتياجات المنطفة ومتطلباتها. كما أقام الخبير الزراعي نبيل سري الدين ندوة عن "تقليم الأشجار المثمرة لمساعدة المزارعين"، في قاعة اتحاد بلديات جزين.



وختاما زار، المركز الزراعي ومركز الاحراج في قائمقامية جزين، في حضور رئيس المركز ايلي فارس واطلع على اوضاع الزراعة والمزارعين واستمع الى متطلباتهم.