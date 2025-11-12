الأخبار
جابر خلال افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون وإرساء أسس متينة تسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوبنا
أخبار لبنان
2025-11-12
جابر خلال افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون وإرساء أسس متينة تسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوبنا
رحب وزير المالية ياسين جابر بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبة، والمدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوار بيغبيدير، وذلك في افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة في بيت الأمم المتحدة – بيروت، الذي يستمر على مدى يومين.
وأكد أن هذا المنتدى يهدف الى الحوار البناء وتبادل الخبرات حول سبل تطوير إدارة المال العام وإعداد الموازنات بما يعزز أولويات التنموية الوطنية، ضمن إطار من الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وقال: "إن اجتماعنا هذا ينعقد في ظرفٍ بالغ الدقة تمرّ به منطقتنا، حيث تتقاطع التحديات الأمنية والسياسية مع ضغوطٍ مالية واقتصادية متزايدة، تترافق مع مطالب اجتماعية ملحة وحاجات تنموية متجددة".
وأضاف جابر: "كثيرًا ما كانت أولوياتنا المالية ترسم تحت ضغط الطوارئ الأمنية والتحديات الآنية، لا في ظلّ استقرارٍ يسمح بتخطيطٍ مستدام. لكن اجتماعنا اليوم في بيروت يحمل بحد ذاته رسالة أملٍ واضحة: أن منطقتنا قادرة على النهوض من الأزمات نحو عقدٍ اجتماعي جديد، يقوم على استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة المال العام بعدالة وكفاءة وشفافية".
وأوضح أن التحدي الذي يجمع الاطراف في هذا المنتدى هو كيفية تعزيز مصداقية وفعالية السياسات المالية، بوصفها ركيزة الثقة في العمل العام.
ورأى أن التجارب أثبتت أنّ التنمية لا تُبنى إلا على إدارةٍ رشيدة للمال العام، وأنّ الموازنة ليست مجرّد أداة محاسبية لتوزيع الاعتمادات أو ضبط النفقات، بل هي مرآةٌ لأولويات المجتمع وتجسيدٌ لتطلعاته.
وأشار الى أن "المطلوب هو تحقيق توازنٍ دقيق بين حاجات اليوم ومسؤوليات الغد — بين الاستجابة الفورية للضغوط الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة الدين العام".
ولفت جابر الى أن الموازنة تقع في صميم العقد الاجتماعي، ولهذا بالذات تكتسب موضوعات هذا المنتدى أهميةً استثنائية، موضحًا أنه "خلال اليومين القادمين، نتطلع إلى حوار مثمر وتبادلٍ للتجارب والخبرات الناجحة بين بلداننا الشقيقة، للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في إعداد الموازنات، وإصلاح المالية العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة".
وأمل جابر "أن يشكل هذا المنتدى خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون العربي في هذا المجال الحيوي، وإرساء أسس مالية واقتصادية متينة تُسهم في بناء مستقبلٍ أكثر استقرارا وازدهارا لشعوبنا جميعا".
