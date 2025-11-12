الأخبار
إجتماع الـMechanism الثالث عشر في الناقورة... هذا ما بحثه

أخبار لبنان
2025-11-12 | 06:49
إجتماع الـMechanism الثالث عشر في الناقورة... هذا ما بحثه

عقدت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعها الـثالث عشر في رأس الناقورة اليوم، بالتزامن مع تصاعد التهديد الإسرائيلي وتكثيف الانتهاكات للأراضي اللبنانية المُحرّرة.

وفي الاجتماع، أثار الجانب اللبناني الخروق الاسرائيلية الاخيرة لاسيما تلك التي ترافقت وعرض قائد الجيش للتقرير الثاني لخطة حصر اسلاح بيد الدولة الخميس الماضي، لاسيما وأن أحدها استهدف موقعا قريبا من مركز للجيش.
 
وفي المعلومات أيضا، فإن مسألة طلب اسرائيل تفتيش الجيش المنازل ومداهمتها لم تغب عن الاجتماع.  

وفي السياق، طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنة الميكانيزم والدول الراعية لإتفاق وقف النار بلعب دورها لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، وإنسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب. 

واعتبر بري أمام وفد من اللقاء الروحي العكاري أن المخاطر الإسرائيلية التي هددت ولا تزال تهدد الجنوب، إنما هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين المُطَالَبين بمقاربة هذه المخاطر مقاربة وطنية، مشدداً على أن لبنان لن يكون من دون صيغته الفريدة في الوحدة والتعايش، والتي تمثل نقيضاً لعنصرية إسرائيل. 

 
 

اليونيفيل: العثور على صواريخ ونفقين قرب بلدة شيحين ولغمين مضادين للدبابات قرب بلدة رميش
جابر خلال افتتاح المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون وإرساء أسس متينة تسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعوبنا
