بري: لبنان لن يكون لبنان من دون صيغة "الوحدة والتعايش" الفريدة في المنطقة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفدًا موسعًا من "اللقاء الروحي العكاري" ضم ممثلين عن الطوائف الروحية في محافظة عكار، لآخر التطورات والمستجدات الوطنية وأهمية زيارة قداسة البابا للبنان، إضافة الى شؤون إنمائية وخدماتية عائدة لمنطقة عكار.وأكد بري أمام الوفد ، "أن لبنان في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى هذا المزيج الحقيقي الذي يمثله قولًا وعملًا اللقاء الروحي العكاري والذي يختصر في تكوينه صورة لبنان الحقيقية في العيش الواحد وفي الوحدة الوطنية".وشدد على أن "لبنان لن يكون لبنان من دون هذه الصيغة الفريدة في المنطقة، صيغة الوحدة والتعايش"، والتي تمثل نقيضًا لعنصرية إسرائيل.وقال: "إن الجنوب اللبناني ومنذ نشأة الكيان الإسرائيلي دفع ثمن التاريخ والجغرافيا ليس لأن أبناءه من طائفة محددة، بل العكس فالجنوب بتعدد طوائفه يشبه إلى حد كبير عكار وإقليم الخروب، وإن المخاطر الإسرائيلية التي هددته ولا تزال تهدده هي مخاطر تهدد كل اللبنانيين الذين هم مطالبون بمقاربة هذه المخاطر والتحديات والتداعيات مقاربة وطنية وبأن يكونوا جميعا جنوبيين في الجرح والهم والألم والأمل".وطالب بري أمام الوفد بوجوب أن تضطلع لجنة الميكانيزم بدورها وكذلك الدول الراعية لإتفاق وقف إطلاق النار لجهة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي لا تزال تحتلها في الجنوب".ورأى "أن كل المصائب التي يعاني منها لبنان على المستوى الداخلي ناجمة عن الهروب من تنفيذ البنود الإصلاحية في إتفاق الطائف لا سيما البند المتصل بتحقيق الإنماء المتوازن والذي وللأسف محافظة عكار بما تعانيه من حرمان هي ضحية عدم تنفيذ هذا البند ولغياب الإنماء المتوازن".