البستاني من السراي: ركّزت على موضوع الودائع

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني الذي قال على الاثر: "كان اللقاء مناسبة لنقاش الأوضاع الاقتصادية والمالية" ووضعت الرئيس نواف "بالتطورات المتعلقة بلجنة الاقتصاد النيابية، وكان تركيز من قبلي على موضوع الودائع وأبلغت سلام بأنه قبل التعافي في الموضوع الاقتصادي يجب أن تكون هناك خطة معقولة تعطي حقوق للمودعين، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة بأن الـ"Haircut"، يؤذي الاقتصاد، وأنا لن أسير بهذا الموضوع ولدي خطة تقدمت بها في شهر شباط الماضي وهو على علم بذلك، كما أنّ فريق رئيس الحكومة يعمل على تحضير خطة وعندما تصل الخطط إلى المجلس النيابي سيكون هناك نقاش بنّاء، ولكن أكّدت اليوم ما أبلغته لوفد البنك الدولي ووفد الخزانة الاميركية، بأنّ كل ركيزة للتعافي الاقتصادي هو تعافي للمصارف والحفاظ على حقوق المودعين كاملة".



كذلك استقبل الرئيس سلام الوزير والنائب السابق ميشال فرعون يرافقه الدكتور أنطون مسرّة.



بعد اللقاء، قال فرعون: "وجهنا دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة فى اللقاء التشاوري الذي يعقد في ٢٨ الشهر الحالي في متحف روبير معوض تمهيدا لاصدار الجزء الثاني من كتاب بعنوان: حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية "حياد لبنان واللبنانيين أقفال لبنان الساحة والساحات".



وأوضح فرعون أنّ الزيارة تأتي في إطار استكمال المبادرة التي بدأت سنة 2023 بمشاركة النمسا وصدر عنها كتاب: "لبنان والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في إطار جامعة الدول العربية"، وتأتي الدعوة ومشاركة الرئيس سلام استنادًا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ من أجل الإعداد لمؤتمر مبني على لقاء تشاوري، ومن ثم إصدار الجزء الثاني للكتاب بعنوان: "حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات" بمشاركة النمسا وخبراء وجامعيين لبنانيين عن حياد لبنان الرسمي في التطبيق وفي الثقافة والذاكرة والتربية".



كما تم التطرّق إلى دقّة المرحلة التي تحتاج إلى تطبيق القرارات التي تخص حصريّة السلاح والاصلاحات المالية. كذلك استقبل الرئيس سلام الوزير والنائب السابق ميشال فرعون يرافقه الدكتور أنطون مسرّة.بعد اللقاء، قال فرعون: "وجهنا دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة فى اللقاء التشاوري الذي يعقد في ٢٨ الشهر الحالي في متحف روبير معوض تمهيدا لاصدار الجزء الثاني من كتاب بعنوان: حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية "حياد لبنان واللبنانيين أقفال لبنان الساحة والساحات".وأوضح فرعون أنّ الزيارة تأتي في إطار استكمال المبادرة التي بدأت سنة 2023 بمشاركة النمسا وصدر عنها كتاب: "لبنان والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في إطار جامعة الدول العربية"، وتأتي الدعوة ومشاركة الرئيس سلام استنادًا إلى خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ من أجل الإعداد لمؤتمر مبني على لقاء تشاوري، ومن ثم إصدار الجزء الثاني للكتاب بعنوان: "حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات" بمشاركة النمسا وخبراء وجامعيين لبنانيين عن حياد لبنان الرسمي في التطبيق وفي الثقافة والذاكرة والتربية".كما تم التطرّق إلى دقّة المرحلة التي تحتاج إلى تطبيق القرارات التي تخص حصريّة السلاح والاصلاحات المالية.