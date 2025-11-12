حريق داخل معمل بطاريات في البداوي

اندلع حريق داخل معمل بطاريات في منطقة البداوي.



وقد سارعت فرق لإطفاء إلى موقع الحريق، وعملت على اخماده.



واقتصرت الأضرار على الماديات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.