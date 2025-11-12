معوض اكد من سيدني أهمية الشراكة بين لبنان المقيم والمنتشر لإعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاح

عقد رئيس حركة "الاستقلال" النائب ميشال معوّض سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الأحزاب اللبنانية، شملت "القوات اللبنانية"، الكتائب، تيار "المستقبل"، والحزب التقدمي الاشتراكي، وذلك خلال زيارته أوستراليا، في أجواء حوارية شدّدت على أهمية تعزيز التواصل بين القوى السياسية اللبنانية والانتشار.



كما أكد معوّض خلال لقائه مع وفد الرابطة المارونية برئاسة جان شديد، الدور الوطني والاغترابي الذي تضطلع به الجالية اللبنانية في أوستراليا، ولا سيّما في دعم المؤسسات التربوية والاجتماعية والإنسانية في لبنان.



وحضر اللقاءات ممثّلون عن حركة "الاستقلال،" يتقدّمهم مسؤول الانتشار أنطوان إبراهيم، العميد المتقاعد رينيه معوّض، منسّق أوستراليا أسعد بركات، ومنسّق سيدني سعيد الدويهي، حيث تمّ تأكيد متابعة التعاون مع الجالية في سبيل توسيع الحضور الوطني للحركة في الانتشار.



والتقى النائب معوّض عدداً من أبناء عائلة معوّض وأبناء زغرتا – الزاوية في سيدني، في لقاء وديّ تخلله بحث في شؤون الاغتراب واهمية التسجيل للانتخابات المقبلة ودور الجالية في دعم قضايا المنطقة والوطن الأم.



وأكد النائب معوّض خلال اللقاءات "ضرورة توحيد الجهود الاغترابية دعماً لمشروع الدولة وأهمية الشراكة بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر في إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاح المنشود.

