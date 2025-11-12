رئيس الجمهورية: مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها ولبنان ينتظر ردّ إسرائيل

اعتبر رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ الدعوة إلى حوار قبل الانتخابات النيابية هو بمثابة "حوار طرشان".



ولفت، أمام وفد من نقابة المحررين، إلى إصراره الرئيسين بري وسلام على إجرائها في موعدها.



وقال إنّ الكلام عن "تلزيم" لبنان لسوريا غير مبرّر ولا داعي له، وحقوق المودعين خط أحمر لا تفريط بها.



وأكّد عون أنّ لبنان ينتظر ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة، على خيار التفاوض لتحرير الأرض.



وشدّد على أنّ منطق القوة لم يعد ينفع ويجب الذهاب إلى قوة المنطق.



وأكّد عون أنّ "حزب الله" لا يتعاطى في منطقة جنوب الليطاني، وأنّ الجيش اللبنانيّ يقوم بعمل جبّار في الجنوب وسائر المناطق اللبنانية.