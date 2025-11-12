الجيش: إخماد حرائق في عدد من البلدات اللبنانية (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن طوافات من القوات الجوية في الجيش عملت بمشاركة وحدات عسكرية أخرى، على إخماد حرائق في بلدات: دبعل - الضنية، شدرا – عكار، البرجين وشحيم - الشوف، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني وجمعيات مدنية.