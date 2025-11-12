الرئيس عون: أهمية التواصل مع الجاليات اللبنانية والاهتمام بشؤونها

التقى الرئيس جوزاف عون أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا في الخارج ضمن التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وهم: ميرنا الخولي (أستراليا)، جيمي الدويهي (المجر)، علي قرانوح (السعودية)، وحازم عبد الصمد (تشيلي).



وشدّد على أهمية التواصل مع الجاليات اللبنانية في هذه الدول والاهتمام بشؤونها ورعاية مصالحها، إلى جانب تعزيز العلاقات مع الدول المعتمدين لديها.



وشكر السفراء الرئيس على الثقة التي أولاه إياها مجلس الوزراء، مؤكدين التزامهم بالعمل لما فيه مصلحة لبنان وخدمة صورته في الخارج.