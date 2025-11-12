وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي المذكرة الإدارية رقم 77/م/2025 المتعلقة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة لمناسبة عيد استقلال لبنان، استنادا إلى المرسوم رقم 15215/2005 والى مذكرة رئيس مجلس الوزراء رقم 37/2025.



وبناء على ما تقدم، تقفل يوم الإثنين الواقع فيه 24/11/2025 كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، كما تقفل يوم السبت الواقع فيه 22/11/2025 كل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة التي تدرس في خلال هذا اليوم.