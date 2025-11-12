وزير الثقافة تابع مشروع ترميم مقتنيات الوزارة واستقبل مؤسسة بيما لمعرض رسوم طلاب المدارس الرسمية

اطلع وزير الثقافة غسان سلامة من مؤسسة جمعية "بيما" بيروت متحف الفن ساندرا ابو ناضر ومديرة المتحف جوليانا خلف سلهب على مراحل تنفيذ مشروع ترميم مقتنيات وزارة الثقافة من لوحات الفن التشكيلي والآلية المتبعة من قبل المؤسسة حيث تم حتى الان انجاز ما يقارب الـ500 لوحة والعمل جار لاكمال ما تبقى من لوحات موجودة في الوزارة او في المقرات الرسمية .



من جهة ثانية، وجهت ابو ناضر باسم المؤسسة دعوة للوزير سلامة لافتتاح معرض رسوم برعاية السيدة الاولى نعمت عون في 11 من الشهر المقبل في فيلا عودة والذي يتضمن لوحات تشكيلية لطلاب المدارس الرسمية في لبنان من ضمن البرامج التي تقوم بها بيما في المدارس الرسمية منذ عام 2017.



