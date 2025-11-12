رسامني تابع ملفات إنمائية والتقى لجنة فنية معنية بسكك الحديد

تابع وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني في مكتبه اليوم ملفات إنمائية وخدماتية تهمّ مختلف المناطق اللبنانية.



وفي إطار المتابعة التقنية لملفات النقل، عرض الوزير رسامني مع اللجنة الفنية المعنية بشؤون سكك الحديد، وبمشاركة المدير العام للنقل المشترك وسكك الحديد زياد شيا، الجدوى الاقتصادية لأهمية النقل السككي، ولا سيما مشروع ربط بيروت بطرابلس عبر السكة الحديدية، لما يشكله هذا الخط من عنصر حيوي في تعزيز شبكة النقل المستدام وتخفيف الضغط عن الطرق البرّية".



كما التقى الوزير رسامني النائب أحمد الخير، حيث تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية وسبل تسريع المشاريع الخدماتية ذات الطابع التنموي التي تسهم في تحسين الواقع الحياتي للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.