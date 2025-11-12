الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل

أخبار لبنان
2025-11-12 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل

بحث وفد من اتحاد نقابات الأفران والمخابز مع وزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد والتجارة عامر بساط قرار وزارة العمل المتعلق بإصدار إجازات عمل فئة ثالثة لعمال الأفران وفئة ثانية لمديري الإنتاج، تمهيدًا لاستحصال الأفران على إقامات عمل نظامية وفقا للأصول، بما يضمن انتظام اليد العاملة واستمرارية إنتاج الرغيف.

ووضع الاتحاد على طاولة البحث، في اجتماع مشترك في وزارة العمل، "ملف اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الاتحاد ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بآلية تسوية الاشتراكات والغرامات عبر اعتماد بدل مالي محدد على كل طن طحين، بما يحقق توازنا بين استمرارية القطاع وحفظ حقوق الصندوق ويؤسس لعلاقة قانونية وتنظيمية واضحة ومستدامة".

واتفق المجتمعون مبدئيًا، على إطلاق مرحلة جديدة في مسار تنظيم العمالة داخل القطاع، تفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للتقدم بطلبات عمل في الأفران، جنبا إلى جنب مع العمال السوريين لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين الأمن الغذائيّ الوطنيّ.

ودعا الاتحاد الوزير حيدر إلى "إعطاء توجيهاته للإدارات المعنية لتسريع إجراءات منح إجازات العمل والإقامات والتسويات الخاصة بعمال الأفران، بما يضمن تنفيذ الخطة كما تم الاتفاق عليها في الاجتماع".

وفي الختام، أعلن رئيس الاتحاد "عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني الحالي، عند الساعة الاولى بعد الظهر، في مقر الاتحاد في الحازمية، مبنى نقابة المحررين، الطابق الثاني، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بقرارات الجمعية العمومية للأفران، وملف الضمان الاجتماعي وتنظيم أوضاع العمال في القطاع".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لاتحاد

نقابات

الافران

وزارة

العمل

LBCI التالي
الترقب سيد الموقف بانتظار ما قد يحمله الموفدون من الخارج من رسائل (اللواء)
هاني في جمعية مستوردي مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المستدام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

​​​​​​​اتحاد نقابات الأفران: لتشديد الرقابة وضمان التقيد بالشروط والمعايير الصحية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

رئيس إتحاد نقابات الأفران طالب الحكومة بسلفة عاجلة لبناء إهراءات للقمح والحبوب

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

اتحاد "نقابات المخابز والأفران" حذر من "رسائل ابتزاز" لأفران وصناعات غذائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

اتحاد نقابات الأفران والمخابز: لملاحقة كل من يعمد الى التشهير أو الابتزاز أو فبركة معلومات في حق أي مؤسسة أو شركة أو فرن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:39

ألفا: تأثر خدمات الانترنت بعطل أوجيرو في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-21

رجل آلي يفاجئ جوزيف عطية على السجادة الحمراء في موركس دور 2025: "لبنان بألف خير" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
02:53

بحوزتهما كميات كبيرة من الكبتاغون... أمن الدولة توقف شخصين بجرم ترويج المخدرات

LBCI
أخبار دولية
11:39

شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين

LBCI
منوعات
14:18

دراسة تحذّر: تيار الأطلسي مهدّد بالانهيار... كارثة مناخية قد تغيّر وجه الأرض!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
خبر عاجل
09:37

هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:34

هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار

LBCI
أمن وقضاء
02:47

روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More