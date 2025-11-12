اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل

بحث وفد من اتحاد نقابات الأفران والمخابز مع وزيري العمل محمد حيدر والاقتصاد والتجارة عامر بساط قرار وزارة العمل المتعلق بإصدار إجازات عمل فئة ثالثة لعمال الأفران وفئة ثانية لمديري الإنتاج، تمهيدًا لاستحصال الأفران على إقامات عمل نظامية وفقا للأصول، بما يضمن انتظام اليد العاملة واستمرارية إنتاج الرغيف.



ووضع الاتحاد على طاولة البحث، في اجتماع مشترك في وزارة العمل، "ملف اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة بين الاتحاد ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بآلية تسوية الاشتراكات والغرامات عبر اعتماد بدل مالي محدد على كل طن طحين، بما يحقق توازنا بين استمرارية القطاع وحفظ حقوق الصندوق ويؤسس لعلاقة قانونية وتنظيمية واضحة ومستدامة".



واتفق المجتمعون مبدئيًا، على إطلاق مرحلة جديدة في مسار تنظيم العمالة داخل القطاع، تفتح المجال أمام اليد العاملة اللبنانية للتقدم بطلبات عمل في الأفران، جنبا إلى جنب مع العمال السوريين لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين الأمن الغذائيّ الوطنيّ.



ودعا الاتحاد الوزير حيدر إلى "إعطاء توجيهاته للإدارات المعنية لتسريع إجراءات منح إجازات العمل والإقامات والتسويات الخاصة بعمال الأفران، بما يضمن تنفيذ الخطة كما تم الاتفاق عليها في الاجتماع".



وفي الختام، أعلن رئيس الاتحاد "عقد مؤتمر صحافي يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني الحالي، عند الساعة الاولى بعد الظهر، في مقر الاتحاد في الحازمية، مبنى نقابة المحررين، الطابق الثاني، لعرض آخر المستجدات المتعلقة بقرارات الجمعية العمومية للأفران، وملف الضمان الاجتماعي وتنظيم أوضاع العمال في القطاع".