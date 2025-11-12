الأخبار
"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم ليلا

أخبار لبنان
2025-11-12 | 10:21
"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم ليلا

تُواصل وزارة الأشغال العامة والنقل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم، بعدما أُنجز جزءٌ من الأشغال خلال ليلة أمس، وذلك في إطار الخطة المستمرة لتأهيل الطرق وتحسين معايير السلامة المرورية على مختلف المحاور الحيوية.

وتنفذ هذه الأعمال بإشراف مباشر من الوزارة عبر إحدى الشركات المتعهّدة، خلال ساعات الليل الممتدة بين التاسعة مساء والخامسة فجرا، بهدف تفادي الازدحام وضمان انسيابية الحركة المرورية. وخلال فترة التنفيذ، سيتم تحويل السير نحو الطريق البحرية باتجاه بيروت بصورة مؤقتة.

ودعت الوزارة المواطنين الكرام إلى التعاون والتقيّد بتعليمات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وباللافتات التوجيهية الموضوعة في موقع الأشغال، حرصًا على سلامتهم وتسهيل حركة المرور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن يرنامج  تحسين البنية التحتية للطرق الذي تتابعه بشكل متواصل، بهدف رفع مستوى الأمان والسلامة المرورية في مختلف المناطق اللبناني.
 

أخبار لبنان

تواصل

أعمال

التزفيت

المسلك

الغربي

للطريق

الساحلي

إبراهيم

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-25

وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-17

قوى الأمن: الأشغال على الأوتستراد الساحلي من نهر إبراهيم حتى حاجز المدفون ستمتد لفترة شهر تقريبا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

التحكم المروري: اعمال تزفيت على اوتوستراد عمشيت المسلك الغربي سبب بقطع الطريق وتحويل السير الى الطريق البحرية

LBCI
أخبار لبنان
13:39

ألفا: تأثر خدمات الانترنت بعطل أوجيرو في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان

LBCI
منوعات
15:09

بعد خطفها من قبل مسلحين بسبب دعمها للجيش... مقتل مؤثرة على "تيك توك" في هذا البلد!

LBCI
اسرار
2025-09-05

أسرار الصحف 06-09-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:11

رئيس الوزراء العراقيّ: سنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة فالعراق للجميع وسيبقى للجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
خبر عاجل
09:37

هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:34

هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار

LBCI
أمن وقضاء
02:47

روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه

