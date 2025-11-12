الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF

أخبار لبنان
2025-11-12 | 10:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس الإنماء والإعمار اختتم &quot;مشروع الطرقات والعمالة&quot; الممول من قرض &quot;البنك الدولي&quot; وGCFF
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
مجلس الإنماء والإعمار اختتم "مشروع الطرقات والعمالة" الممول من قرض "البنك الدولي" وGCFF

نظم مجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي، حفل اختتام "مشروع الطرقات والعمالة"، الممول من قرض ميسر من البنك الدولي ومن البرنامج العالمي للتمويل  (GCFF)، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وذلك في مبنى مجلس الإنماء والإعمار.

وشارك في الحفل وزيرا المال ياسين جابر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سفير الصين تشين تشواندونغ، مدير  البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني،  الرئيس السابق للمجلس المهندس نبيل الجسر محافظ النبطية هويدا  الترك، مدير المشروع المهندس ايلي الحلو وحشد من الشخصيات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية.

البنك الدولي
وشكر مدير البنك الدولي  انريكي بلانكو أرماس "كل الشركاء الذين تم التعاون  معهم لإنجاز هذا المشروع الذي هو مدعاة فخر لنا". كما شكر الدول المانحة على "عطاءاتها الكريمة لتيسير النقل البري وخلق فرص العمال  للبنانيين  وللسوريين والذي اضيف  اليهما في العام 2021 عنصر دعم المزارعين لتمكينهم من تأمين الأمن الغذائي".

وقال:" لقد عمل  هذا المشروع في 25 قضاء  وخفف من الوقت على الطرقات وخلق فرص العمل للبنانيين والسوريين وساهم في الأمن الغذائي ومكن من العمل في  اكثر من52منطقة محمية من وزارة الزراعة والاونيسكو" .
واشار الى "التحدبات التي ولدتها الازمات في السنوات الماضية في لبنان ولكنها لم تتمكن من عرقلة المشروع،"  وقال:"نحن نحتفل بالتزامنا في هذا المشروع الذي كان رمزا للشفافية  والعمل الناجح".

وعبر  أرماس اخيرا عن التزام  بدعم  قطاع النقل والعمل من اجل ثمود وتعافي لبنان ودعم التنمية   المستدامة في لبنان.

قباني

وتحدث رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني، وقال:" نجتمع اليوم للاحتفال بنجاح إنجاز أحد أهم المشاريع التي نفذها مجلس الإنماء والإعمار في السنوات الأخيرة. ولن أستعرض إنجازات هذا المشروع، التي سبق عرضها بالتفصيل، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري وشكري لشركائنا الرئيسيين الثلاثة الذين كانت مساهماتهم أساسية في نجاحه:

ومن بينهم البنك الدولي، الذي موّل المشروع بقرض ميسر، والدول الاعضاء في البرنامج العالمي للتمويل الميسر  الذي ساهم في تمويل المشروع، مما حسّن من جودة التمويل".

أضاف :"وزارة الأشغال العامة والنقل، مالكة المشروع والمستفيد الرئيسي منه، والتي قدمت دعما وتسهيلات ثابتة. ويستمر تنسيقنا حتى يومنا هذا مع شريكنا وصديقنا الموقر، معالي السيد فايز رسامني الذي قدم دعما لهذا المشروع.
- وزارة المالية، التي لعبت دورًا حاسمًا في دعم المشروع، نظرًا لعلاقتها المؤسسية مع البنك الدولي.
ونحن جميعًا على دراية بالجهود التي بذلها معالي الوزير والصديق السيد ياسين جابر، لتأمين تمويل بشروط ميسرة في ظل التحديات المالية المستمرة. - شركاء القطاع الخاص اللبناني، بمن فيهم الشركات المسؤولة عن التنفيذ والتصميم والإشراف، الذين ضمنوا إنجاز المشروع في الوقت المحدد وباحترافية".

أضاف :"يتميز هذا المشروع بأثره الكبير في الحفاظ على أجزاء رئيسية من شبكة الطرق في لبنان وتعزيز السلامة على الطرق. وهو يمثل نموذجا يمكن تكراره في المبادرات المستقبلية لإعادة تأهيل وتطوير بنيتنا التحتية الوطنية".

وختم :"بالنيابة عن مجلس الإنماء والإعمار، أتقدم بخالص امتناني لجميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لفريق البنك الدولي، وعلى وجه الخصوص السيدة ميرا مراد، بالإضافة إلى موظفي مجلس الإنماء والإعمار وموظفي وحدة إدارة المشروع.  وأخيرا، أتقدم بجزيل الشكر لمعالي رئيس الوزراء على رعايته وحضوره اليوم. إن دعمكم المتواصل يُعزز مسؤوليتنا والتزامنا بتحقيق أهدافنا. ثقتكم بنا تُعزز التزامنا بمواصلة العمل بكل تفانٍ لما فيه مصلحة شعبنا ووطننا، جنبًا إلى جنب مع حكومة تُركز على الإنقاذ والإصلاح.

الرئيس سلام

وتحدث الرئيس سلام وقال:"يشرفني أن أخاطبكم اليوم من قلب محرك التنمية في لبنان - مجلس الإنماء والإعمار، ونلتقي باحد ابرز انجازات هذا المجلس

لطالما كان مجلس الإنماء والإعمار ركيزةً أساسيةً لجهودنا التنموية الوطنية - واليوم نجتمع للاحتفال بأحد إنجازاته البارزة: مشروع الطرق والتوظيف.

لم تكن هذه المبادرة مجرد تحديث للبنية التحتية - بل كانت التزامًا باستعادة ثقة الجمهور وتحقيق أثر ملموس على مواطنينا. وبفضل قيادة مجلس الإنماء والإعمار وخبرته الفنية، حققنا نتائج باهرة".

أضاف :"لقد عززنا السلامة على الطرق وخفضنا الوفيات؛ وخلقنا فرص عمل للمواطنين اللبنانيين والنازحين على حد سواء، وحسّنا الربط الذي يعزز المرونة الاقتصادية. كما شكّلت إعادة هيكلة هذا المشروع لدعم المزارعين محورًا استراتيجيًا لدعم الأمن الغذائي والنمو الشامل".

وأعلن:"تعكس هذه النتائج قدرة مجلس الإنماء والإعمار على الإنجاز تحت الضغط، والتنسيق بين الوزارات، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة.  لا يقتصر دور مجلس الإنماء والإعمار على إدارة المشاريع فحسب، بل يبني الثقة في الخدمة العامة. وأتقدم بجزيل امتناني لشركائنا الدوليين على ثقتهم الراسخة بقدرة لبنان على الصمود".

وتابع :"ومع تطلعنا للمستقبل، أحث مجلس الإنماء والإعمار على مواصلة دوره القيادي، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز فرص العمل الشاملة في جميع أنحاء البلاد".

وختم سلام :" يعتمد تعافي لبنان على مؤسسات مثل مجلس الإنماء والإعمار، فليكن هذا المشروع بمثابة نموذج للنجاح المستقبلي".
 

أخبار لبنان

الإنماء

والإعمار

اختتم

"مشروع

الطرقات

والعمالة"

الممول

"البنك

الدولي"

وGCFF

LBCI التالي
الترقب سيد الموقف بانتظار ما قد يحمله الموفدون من الخارج من رسائل (اللواء)
هاني في جمعية مستوردي مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق وتعزيز الإنتاج المستدام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

بري عرض والملا للتعاون مع "البنك الدولي" في ملف الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-06

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-15

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي زار قباني مطلعًا على مشاريع مجلس الإنماء والإعمار

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-06

لجنة الأشغال أٌقرت مشروع قانون ابرام إتفاقية للقرض المقدم من البنك الدولي لتمويل مشروع الطاقة المتجددة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:39

ألفا: تأثر خدمات الانترنت بعطل أوجيرو في صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

الرئيس ميشال عون: كنت وما زلت أعمل لوحدة لبنان

LBCI
منوعات
15:09

بعد خطفها من قبل مسلحين بسبب دعمها للجيش... مقتل مؤثرة على "تيك توك" في هذا البلد!

LBCI
اسرار
2025-09-05

أسرار الصحف 06-09-2025

LBCI
آخر الأخبار
14:11

رئيس الوزراء العراقيّ: سنراعي مصالح الكل حتى من اختار المقاطعة فالعراق للجميع وسيبقى للجميع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
حال الطقس
01:23

منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
خبر عاجل
09:37

هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:34

هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار

LBCI
أمن وقضاء
02:47

روّج المخدرات في كسروان... وشعبة المعلومات توقفه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More