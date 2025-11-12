ألفا: تأثر خدمات الانترنت بعطل أوجيرو في صور

تأثرت خدمات الانترنت التي تقدمها ألفا في صور ومحيطها، بسبب عطل طرأ على كوابل ألياف ضوئية رئيسية عائدة إلى أوجيرو.



وتتابع الشركة عن كثب المسألة، على أن تعود الخدمة إلى طبيعتها فور إصلاح أوجيرو العطل.