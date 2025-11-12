الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
أخبار لبنان
2025-11-12 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
اعتبر النائب أحمد الخير ان "هناك إجماع على أن العدو الأساسي لهذا البلد هو إسرائيل" سائلًا: "هل اعتدت إسرائيل على لبنان أم أن حرب الإسناد ومصادرة قرار الحرب والسلم من قبل حزب الله أدّت إلى ذلك؟".
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "أتمنى أن تُؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه."
واضاف "الجيش اللبناني أنجز الكثير في جنوب الليطاني، ولا يخفِ أن الاعتداءات الإسرائيلية ووجود إسرائيل في بعض النقاط يعيقان المسار."
ولفت الى ان "كل المسار الذي يسلكه الحزب لا يجسد مصلحة الشيعة واللبنانيين، بل مصلحة إيران فقط، وخيار الرئيس عون والرئيس سلام بالذهاب نحو التفاوض هو الأصوب اليوم."
وأشار الى ان "قرار الحكومة سحب الشرعية من معادلة الحزب الثلاثية، ولأنه يكابر، على الدولة أن تحزم قرارها وتمنعه من جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل."
وأكد أن " الوفد الأميركي الأمني والمالي يعمل على ثلاثة مسارات: الأول تجفيف أموال حزب الله، الثاني التطويق الدبلوماسي، والثالث عسكري عبر إطلاق يد إسرائيل بمهاجمة لبنان، بهدف سحب السلاح وضبط الحدود مع سوريا وإقرار الإصلاحات المطلوبة ضمن مهلة 60 يومًا."
وقال "تكتل الاعتدال الوطني برز في محطات مفصلية وجوهرية، ولعبنا دورًا أساسيًا سبّاقًا، والفرق بين المرحلة السابقة واليوم أن السابقة كانت بحاجة لمبادرات أكثر، أما اليوم فأصبحت الأمور مرتبطة بعلاقة الدولة بالخارج."
واضاف "لا تطبيع ولا سلام إلا تحت مبدأ الإجماع العربي وقمة بيروت للسلام."
واعتبر الخير ان " الحزب دفّع اللبنانيين فواتير عدة من المرافق إلى المطار إلى الانهيار المصرفي والدمار، وهو وضع اللبنانيين داخل كماشة الحرب، وعلى الدولة اتخاذ خطوة متقدمة، على الحزب أن يستقيل من الحكومة، فلا يمكن أن يجلس وزراؤه فيها فيما يصدر الحزب بيانات ينتقد بها قرارات مجلس الوزراء."
وأشار الى ان "سلاح الحزب وُجد في لبنان تحت ذريعة تحرير فلسطين، فكم قتيلًا إسرائيليًا سقط مقابل كم شهيد لبناني وسياسي سقط بسبب سلاحه؟".
ورأى ان" قطار التسويات في المنطقة انطلق، وسياسة الاستقواء التي يستعملها الحزب سوف تنقلب عليه، وهناك جهات دولية وعربية، خاصة السعودية، تعمل لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية."
وعن حديث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال "لم أعد أتابع نعيم قاسم في الآونة الأخيرة لأن خطاباته توهم البيئة الشيعية بعكس الوقائع والحقائق، والحزب يلوم الحكومة على وضع أولوية نزع السلاح، وهو يعلم أن البلد يرتكز على حصر سلطة الدولة على كامل أراضيها وتسليم سلاح حزب الله، ثم تنطلق كل المسارات بالتوازي، والحزب يتحدث مؤخرًا عن تغيير النظام، واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تُطبّق، ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوب الليطاني."
واضاف " قاسم يقول: "إما أن تتفاوض أميركا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة"، مشيرا الى ان "حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبرّي بموضوع التفاوض مع إسرائيل."
وعلى مقلب الانتخابات النيابية قال ": موقف التكتل هو أن إجراء الانتخابات أولوية، وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي."
واضاف " سيناريو الحل بما يخص الانتخابات بحاجة إلى تسوية، أو أن سيناريو الكباش قد يطيح بالانتخابات، والحكومة رمت الطابة في ملعب برّي، وقرار اقتراع المغتربين بيد برّي.
واكد أن " الكتاب الذي أرسله حزب الله هو كتاب إيرانيّ، مع خطّين تحت كلمة "إيرانيّ"."
وشدد على ان" برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل، ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان."
وعن عودة الحرب، قال "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، نحن ذاهبون إلى حرب، ولكن حتى الساعة لم نفقد الفرصة."
أخبار لبنان
لـ"حوار
المرحلة":
وسلام
متفقون
التفاوض
إسرائيل..وأقول
للرؤساء:
تضعوا
سوداء
عهدكم
بالتمديد
للمجلس
التالي
الجيش نفى معلومات حول تقديم هبة مالية لضباط الجيش قبل إحالتهم على التقاعد
سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:43
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": موقف التكتل هو أن إجراء النتخابات أولوية وأقول للرؤساء لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي
آخر الأخبار
15:43
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": موقف التكتل هو أن إجراء النتخابات أولوية وأقول للرؤساء لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي
0
آخر الأخبار
15:25
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان
آخر الأخبار
15:25
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان
0
آخر الأخبار
15:35
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبري بموضوع التفاوض مع إسرائيل
آخر الأخبار
15:35
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبري بموضوع التفاوض مع إسرائيل
0
آخر الأخبار
14:53
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن تؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه
آخر الأخبار
14:53
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن تؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
0
أخبار لبنان
02:44
باسيل: من اعتدى على الجيش لا يحق له ان يتحدث عن حصرية السلاح
أخبار لبنان
02:44
باسيل: من اعتدى على الجيش لا يحق له ان يتحدث عن حصرية السلاح
0
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
00:14
نقطة المصنع تستعد لاستقبال الدفعة التاسعة من العودة النظامية للنازحيين
أخبار لبنان
00:14
نقطة المصنع تستعد لاستقبال الدفعة التاسعة من العودة النظامية للنازحيين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
خبر عاجل
00:31
المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام
0
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
0
صحف اليوم
2025-09-01
مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر
صحف اليوم
2025-09-01
مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر
0
صحف اليوم
2025-11-09
ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر
صحف اليوم
2025-11-09
ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:26
غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"
تقارير نشرة الاخبار
13:11
الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
0
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
أمن وقضاء
08:00
إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
08:49
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
2
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
أخبار لبنان
05:59
مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم
3
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
أخبار لبنان
05:16
مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين
4
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
5
خبر عاجل
09:37
هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
09:37
هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
6
آخر الأخبار
04:34
هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار
آخر الأخبار
04:34
هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار
7
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
8
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More