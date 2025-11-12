الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

اعتبر النائب أحمد الخير ان "هناك إجماع على أن العدو الأساسي لهذا البلد هو إسرائيل" سائلًا: "هل اعتدت إسرائيل على لبنان أم أن حرب الإسناد ومصادرة قرار الحرب والسلم من قبل حزب الله أدّت إلى ذلك؟".



وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "أتمنى أن تُؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه."



واضاف "الجيش اللبناني أنجز الكثير في جنوب الليطاني، ولا يخفِ أن الاعتداءات الإسرائيلية ووجود إسرائيل في بعض النقاط يعيقان المسار."



ولفت الى ان "كل المسار الذي يسلكه الحزب لا يجسد مصلحة الشيعة واللبنانيين، بل مصلحة إيران فقط، وخيار الرئيس عون والرئيس سلام بالذهاب نحو التفاوض هو الأصوب اليوم."



وأشار الى ان "قرار الحكومة سحب الشرعية من معادلة الحزب الثلاثية، ولأنه يكابر، على الدولة أن تحزم قرارها وتمنعه من جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل."



وأكد أن " الوفد الأميركي الأمني والمالي يعمل على ثلاثة مسارات: الأول تجفيف أموال حزب الله، الثاني التطويق الدبلوماسي، والثالث عسكري عبر إطلاق يد إسرائيل بمهاجمة لبنان، بهدف سحب السلاح وضبط الحدود مع سوريا وإقرار الإصلاحات المطلوبة ضمن مهلة 60 يومًا."



وقال "تكتل الاعتدال الوطني برز في محطات مفصلية وجوهرية، ولعبنا دورًا أساسيًا سبّاقًا، والفرق بين المرحلة السابقة واليوم أن السابقة كانت بحاجة لمبادرات أكثر، أما اليوم فأصبحت الأمور مرتبطة بعلاقة الدولة بالخارج."



واضاف "لا تطبيع ولا سلام إلا تحت مبدأ الإجماع العربي وقمة بيروت للسلام."



واعتبر الخير ان " الحزب دفّع اللبنانيين فواتير عدة من المرافق إلى المطار إلى الانهيار المصرفي والدمار، وهو وضع اللبنانيين داخل كماشة الحرب، وعلى الدولة اتخاذ خطوة متقدمة، على الحزب أن يستقيل من الحكومة، فلا يمكن أن يجلس وزراؤه فيها فيما يصدر الحزب بيانات ينتقد بها قرارات مجلس الوزراء."



وأشار الى ان "سلاح الحزب وُجد في لبنان تحت ذريعة تحرير فلسطين، فكم قتيلًا إسرائيليًا سقط مقابل كم شهيد لبناني وسياسي سقط بسبب سلاحه؟".



ورأى ان" قطار التسويات في المنطقة انطلق، وسياسة الاستقواء التي يستعملها الحزب سوف تنقلب عليه، وهناك جهات دولية وعربية، خاصة السعودية، تعمل لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية."



وعن حديث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال "لم أعد أتابع نعيم قاسم في الآونة الأخيرة لأن خطاباته توهم البيئة الشيعية بعكس الوقائع والحقائق، والحزب يلوم الحكومة على وضع أولوية نزع السلاح، وهو يعلم أن البلد يرتكز على حصر سلطة الدولة على كامل أراضيها وتسليم سلاح حزب الله، ثم تنطلق كل المسارات بالتوازي، والحزب يتحدث مؤخرًا عن تغيير النظام، واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تُطبّق، ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوب الليطاني."



واضاف " قاسم يقول: "إما أن تتفاوض أميركا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة"، مشيرا الى ان "حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبرّي بموضوع التفاوض مع إسرائيل."



وعلى مقلب الانتخابات النيابية قال ": موقف التكتل هو أن إجراء الانتخابات أولوية، وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي."



واضاف " سيناريو الحل بما يخص الانتخابات بحاجة إلى تسوية، أو أن سيناريو الكباش قد يطيح بالانتخابات، والحكومة رمت الطابة في ملعب برّي، وقرار اقتراع المغتربين بيد برّي.



واكد أن " الكتاب الذي أرسله حزب الله هو كتاب إيرانيّ، مع خطّين تحت كلمة "إيرانيّ"."



وشدد على ان" برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل، ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان."



وعن عودة الحرب، قال "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، نحن ذاهبون إلى حرب، ولكن حتى الساعة لم نفقد الفرصة."