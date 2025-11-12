الأخبار
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

أخبار لبنان
2025-11-12
مشاهدات عالية
4min
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

اعتبر النائب أحمد الخير ان "هناك إجماع على أن العدو الأساسي لهذا البلد هو إسرائيل" سائلًا: "هل اعتدت إسرائيل على لبنان أم أن حرب الإسناد ومصادرة قرار الحرب والسلم من قبل حزب الله أدّت إلى ذلك؟".

وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر شاشة الـLBCI "أتمنى أن تُؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه."

واضاف "الجيش اللبناني أنجز الكثير في جنوب الليطاني، ولا يخفِ أن الاعتداءات الإسرائيلية ووجود إسرائيل في بعض النقاط يعيقان المسار."

ولفت الى ان "كل المسار الذي يسلكه الحزب لا يجسد مصلحة الشيعة واللبنانيين، بل مصلحة إيران فقط، وخيار الرئيس عون والرئيس سلام بالذهاب نحو التفاوض هو الأصوب اليوم."

وأشار الى ان "قرار الحكومة سحب الشرعية من معادلة الحزب الثلاثية، ولأنه يكابر، على الدولة أن تحزم قرارها وتمنعه من جرّ لبنان إلى حرب مع إسرائيل."

وأكد أن " الوفد الأميركي الأمني والمالي يعمل على ثلاثة مسارات: الأول تجفيف أموال حزب الله، الثاني التطويق الدبلوماسي، والثالث عسكري عبر إطلاق يد إسرائيل بمهاجمة لبنان، بهدف سحب السلاح وضبط الحدود مع سوريا وإقرار الإصلاحات المطلوبة ضمن مهلة 60 يومًا."

وقال "تكتل الاعتدال الوطني برز في محطات مفصلية وجوهرية، ولعبنا دورًا أساسيًا سبّاقًا، والفرق بين المرحلة السابقة واليوم أن السابقة كانت بحاجة لمبادرات أكثر، أما اليوم فأصبحت الأمور مرتبطة بعلاقة الدولة بالخارج."

واضاف "لا تطبيع ولا سلام إلا تحت مبدأ الإجماع العربي وقمة بيروت للسلام."

واعتبر الخير ان " الحزب دفّع اللبنانيين فواتير عدة من المرافق إلى المطار إلى الانهيار المصرفي والدمار، وهو وضع اللبنانيين داخل كماشة الحرب، وعلى الدولة اتخاذ خطوة متقدمة، على الحزب أن يستقيل من الحكومة، فلا يمكن أن يجلس وزراؤه فيها فيما يصدر الحزب بيانات ينتقد بها قرارات مجلس الوزراء."

وأشار الى ان "سلاح الحزب وُجد في لبنان تحت ذريعة تحرير فلسطين، فكم قتيلًا إسرائيليًا سقط مقابل كم شهيد لبناني وسياسي سقط بسبب سلاحه؟".

ورأى ان" قطار التسويات في المنطقة انطلق، وسياسة الاستقواء التي يستعملها الحزب سوف تنقلب عليه، وهناك جهات دولية وعربية، خاصة السعودية، تعمل لإعادة وضع لبنان على الخريطة السياحية والاقتصادية."

وعن حديث الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال "لم أعد أتابع نعيم قاسم في الآونة الأخيرة لأن خطاباته توهم البيئة الشيعية بعكس الوقائع والحقائق، والحزب يلوم الحكومة على وضع أولوية نزع السلاح، وهو يعلم أن البلد يرتكز على حصر سلطة الدولة على كامل أراضيها وتسليم سلاح حزب الله، ثم تنطلق كل المسارات بالتوازي، والحزب يتحدث مؤخرًا عن تغيير النظام، واليوم هناك قرارات صادرة عن الحكومة يجب أن تُطبّق، ويجب سحب السلاح من شمال الليطاني قبل جنوب الليطاني."

واضاف " قاسم يقول: "إما أن تتفاوض أميركا مع إيران أو أن تتفاوض واشنطن مع الحزب مباشرة"، مشيرا الى ان "حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبرّي بموضوع التفاوض مع إسرائيل."

وعلى مقلب الانتخابات النيابية قال ": موقف التكتل هو أن إجراء الانتخابات أولوية، وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي."

واضاف " سيناريو الحل بما يخص الانتخابات بحاجة إلى تسوية، أو أن سيناريو الكباش قد يطيح بالانتخابات، والحكومة رمت الطابة في ملعب برّي، وقرار اقتراع المغتربين بيد برّي.

واكد أن " الكتاب الذي أرسله حزب الله هو كتاب إيرانيّ، مع خطّين تحت كلمة "إيرانيّ"."

وشدد على ان" برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل، ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان."

وعن عودة الحرب، قال "إذا استمرت الأمور على هذا المنوال، نحن ذاهبون إلى حرب، ولكن حتى الساعة لم نفقد الفرصة."

LBCI
آخر الأخبار
15:43

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": موقف التكتل هو أن إجراء النتخابات أولوية وأقول للرؤساء لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس النيابي

LBCI
آخر الأخبار
15:25

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": برّي وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل ويُعدّ هذا التعاون جوهريًا لإنقاذ لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:35

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": حزب الله يقول إنه نزع تفويضه لبري بموضوع التفاوض مع إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
14:53

النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": أتمنى أن تؤمَّن البيئة الحاضنة للجيش لاستكمال مهامه

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
02:44

باسيل: من اعتدى على الجيش لا يحق له ان يتحدث عن حصرية السلاح

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:14

نقطة المصنع تستعد لاستقبال الدفعة التاسعة من العودة النظامية للنازحيين

LBCI
خبر عاجل
00:31

المبعوث الأميركي توم براك: سوريا ستعمل من الآن فصاعداً بنشاط معنا في مواجهة وتفكيك ما تبقّى من "داعش" والحرس الثوري الإيراني و"حماس" و"حزب الله" وستقف كشريك ملتزم في الجهد الدولي لتحقيق السلام

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-23

"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض

LBCI
صحف اليوم
2025-09-01

مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": بري نقل الأمور من مكان إلى آخر

LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان يُحذّر: لا قدرة على تحمّل أعباء تراجع خدمات الأونروا واجتماع في عمّان لبحث الأزمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تحديات على الحدود الشرقية والشمالية: مخاوف من تسلل مقاتلي داعش إلى الداخل اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

غابة الـIPT بمحمية أرز الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

الطفل جاد يفقد حياته في "باص المدرسة"

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
08:00

إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

LBCI
أخبار لبنان
08:49

وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال

LBCI
أخبار لبنان
05:59

مواطنون غادروا منازلهم في طرابلس بعد الهزة الأرضية... والدفاع المدني ينفذ مهمات ميدانية لتأمين سلامتهم

LBCI
أخبار لبنان
05:16

مركز بحنس: هزة بقوة 5.2 درجات مصدرها قبرص وشعر بها عدد من المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
خبر عاجل
09:37

هزة أرضيّة بمقياس 5.9 درجات مركزها جزيرة قبرص شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
04:34

هزة أرضية شعر بها سكان بيروت والجوار

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:43

"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

