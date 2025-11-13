نقطة المصنع تستعد لاستقبال الدفعة التاسعة من العودة النظامية للنازحيين

تستعد نقطة المصنع الحدودية لاستقبال الدفعة التاسعة من العودة النظامية للنازحيين السوريين التي تنظمها الحكومة اللبنانية بالتعاون بين الامن العام ومفوضية شؤون اللاجئين.



وتواصل قوافل "البيك ابات" بعبور نقطة المصنع الحدودية في عودة فردية للنازحيين. ومن المتوقع ان يغادر اليوم ضمن العودة النظامية نحو ٤٠٠ نازح سوري ينطلقون من بيروت باتجاه المصنع الحدودي.