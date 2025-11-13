وزير الدفاع يغادر إلى اليونان في زيارة رسمية

غادر وزير الدفاع ميشال منسى إلى أثينا على رأس وفد، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اليونانية تلبيةً لدعوة من نظيره اليوناني.



ومن المقرر أن يعقد منسى سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في اليونان، بهدف دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية وتعزيز التعاون الثنائي بين الجيشين في مجالات متعددة.