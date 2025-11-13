العبسي مترأسا اجتماع وزراء ونواب الكاثوليك: للتشدد في المحافظة على المواقع العائدة للطائفة

بحث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي مع وزراء ونوّاب الطائفة في الشؤون الوطنيّة والمستجدّات الطارئة على الساحتين المحلّية والإقليمية فضلًا عن الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.



وشارك في هذا الاجتماع الدوري وزير الإعلام بول مرقس والنواب ميشال ضاهر، ميشال موسى، نقولا صحناوي، ملحم رياشي، غادة أيوب، وسامر التوم.



وشدّد العبسي في بداية الاجتماع على وحدة الموقف وعلى ضرورة توحيد رؤية وزراء ونواب الطائفة وهو السبيل الوحيد للحفاظ على دور الطائفة وتفعيله.



وبدوره، تحدّث النائب ميشال الضاهر باسم النوّاب وشدّد على دور اللجنة السياسية وضرورة متابعتها لملف التعيينات وتاليًا التشدّد في المحافظة على جميع المواقع الإدارية العائدة لأبناء الطائفة.



وقال: "توقفنا عند الاوضاع العامة في البلاد في ظل اجواء غير مريحة تدعونا الى رص الصفوف والتعاطي بحكمة مع المستجدات".



وأضاف: "شددنا على ضرورة تسريع التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت استنادًا الى القوانين والمسار القضائي بدل اضاعة الوقت وتسييس الملف".



ورحب بزيارة قداسة البابا ليون الرابع عشر الى لبنان وامل ان تكون بادرة خير على لبنان واللبنانيين.