الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها

أخبار لبنان
2025-11-13 | 03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن التحدي الأساسي الذي نواجهه اليوم يتمثَّل في بسط سلطة الدولة على كامِل أراضيها، "تطبيقًا لأحكام الدستور، واحترامًا لسيادة لبنان ووحدته الوطنيّة، وتعزيزًا للثقة به في الداخل والخارج". 

‎وأوضح أنه "في هذا الإطار، يتولّى الجيش اللبنانيّ، وإلى جانبِه سائر الأجهزة الأمنيّة، فرض السيطرة الميدانية الكاملة على كل شبر من الأرض اللبنانيّة. ويشكل تحرير أرضنا المحتلة في الجنوب، ووقف الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها".

وقال الوزير الحجار في الكلمة التي ألقاها ممثلًا رئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان"، بعنوان "نحو استراتيجية وطنية شاملة بشراكة متعددة القطاعات": "رغم المخاض الذي يمرّ به وطننا العزيز، ورغم محدودية الإمكانات، تبقى السلامة المروريّة وسلامة المواطن اللبناني أولى الأولويّات". 

وطلب من المواطنين أن يكونوا الشركاء الفاعلين للدولة في سعيها، من خلال مراقبة الذات أوّلاً، "وكونوا المثلَ الصالح في زمن نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإصلاح، انطلاقًا نحو أفق الانفتاح والازدهار، الذي سنبلغه سويّاً للعبور بوطنِنا إلى برِّ الأمان والاستقرار".

