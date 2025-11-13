الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

عُقد مؤتمر رفيع المستوى بعنوان الاستراتيجية الوطنية للرياضة في لبنان بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون.



وناقش المؤتمر سبل تطوير سياسة رياضية وطنية تُعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تمكن الشباب، وتضمن الحوكمة الرشيدة وحماية الرياضيين.



وأكدت الوزيرة نورا بيرقداريان أن الرياضة تبقى لغة القوة والإصرار والحلم، ووحدة تجمع اللبنانيين رغم التحديات.



ولفتت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان الى أن "الرياضة ليست مجرّد نشاط بدني أو منافسة في الميدان، بل هي قيمة وطنيّة وإنسانية تجسّد روح الانتماء وتغرس مبادئ العمل الجماعي والانضباط والمثابرة والإرادة"، مشيرة الى أن من هذا الإيمان الراسخ، جاءت فكرة المبادرة في التجارب الأوروبية الناجحة، لتثمر من خلال عمل تشاركي بين الدولة والاتحادات الرياضية والخبراء الجامعيين.



وقالت إن "حوكمة الرياضة اليوم لم تعد ترفاً إدارياً بل ضرورة وطنية تضمن الشفافية والنزاهة والكفاءة في إدارة المنظومة الرياضية، والمساءلة والعدالة في الإدارة الرياضية، وهي تمنح المؤسسات الرياضية الثقة والمصداقية محلياً ودولياً. ومن هذا المنطلق تضع وزارة الشباب والرياضة مبادئ الحوكمة الرشيدة في صميم هذه الإستراتيجية لتكون ركيزةً اساسية في بناء مؤسسات رياضية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمار وصقل المواهب وتحقيق تكافؤ الفرص في كل المجالات الرياضية".



وأضافت: "سنسعى من خلال الإستراتيجية أن نمهّد لسياسات رياضية تسهم في ولوج منظومة اقتصادية واجتماعية متكاملة، تؤدي الى تطوير المجتمع وتوحيد طاقاته وبناء صورته الإيجابية في الداخل والخارج.



وشددت على "اننا بحاجة الى أن ننظر للرياضة كقوة ناعمة، ودبلوماسية شفافة وراقية، تنقل الصورة اللامعة للوطن في الداخل كما في الخارج، ومن هذا المنطلق نؤكد أن دعم الرياضة هو استثمار في الإنسان وفي مستقبل الوطن معاً".