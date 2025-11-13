الأخبار
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
أخبار لبنان
2025-11-13 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هاني تفقد مواقع الحرائق في عارية ووادي الغباطية: غاباتنا ثروة وطنية ومسؤوليتنا الحفاظ عليها
جال وزير الزراعة نزار هاني في المناطق الحرجية التي اندلعت فيها الحرائق في بلدة عارية ووادي الغباطية في قضاء جزين، متفقدا الأضرار التي لحقت بالثروة الحرجية والمزروعات والاطلاع على عمليات الإخماد وإعادة التأهيل الميداني التي تنفذها فرق وزارة الزراعة بالتعاون مع الدفاع المدني والبلديات.
وفي خلال الجولة، أصدر هاني توجيهاته إلى كوادر وزارة الزراعة، ولا سيما حراس الأحراج، بضرورة تكثيف الدوريات والمراقبة الميدانية، والتشدد في قمع أي مخالفات أو أعمال إشعال للنيران بالقرب من الغابات والمناطق الحرجية، مع تعزيز التعاون مع البلديات والأهالي لنشر الوعي حول مخاطر الحرائق والوقاية منها.
كما وجّه تحية تقدير إلى عناصر الدفاع المدني والأهالي والمتطوعين الذين واجهوا النيران بشجاعة ومسؤولية، مشيداً بجهودهم المتواصلة في حماية الغابات والتصدي للحرائق رغم الظروف الصعبة.
وأكد الوزير في ختام جولته أن "الحرائق ليست قدراً، بل نتيجة إهمال أو ممارسات غير مسؤولة أحياناً، ما يستدعي منا جميعاً أن نتعامل مع الطبيعة بحس وطني وإنساني عالٍ، لأن غابات لبنان ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن، وحمايتها واجب على الدولة والمجتمع معا".
وشدد على أن "وزارة الزراعة ستواصل تطبيق خطتها للوقاية من الحرائق ومراقبة الأحراج على مدار السنة، بالتنسيق مع البلديات والهيئات الأهلية، لضمان حماية الثروة الحرجية وديمومتها كجزء من رؤية الوزارة للتنمية الريفية المستدامة".
أخبار لبنان
مواقع
الحرائق
عارية
ووادي
الغباطية:
غاباتنا
وطنية
ومسؤوليتنا
الحفاظ
عليها
التالي
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية الجاري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية
السابق
