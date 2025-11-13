الأخبار
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
أخبار لبنان
2025-11-13 | 06:46
انطوان حبيب ناشد الحكومة تبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لها: حق مشروع لكل اللبنانيين
إستضافت "رابطة الجامعيين في الشمال" في مقرها في طرابلس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ممثلًا الدولة اللبنانية، في ندوة، بعنوان "مصرف الإسكان والقروض السكنية".
كما حضر الندوة النائب السابق علي درويش، ممثل رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف الشماس فيليب رفول، ممثل الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد الركن بسام نابلسي العميد الركن باسم الخالد، العميد الركن جمال ناجي، العميد الركن عامر عرب وعضوي المنطقة الإقتصادية الخاصة ابراهيم توما وعبد المجيد الرافعي، رئيس رابطة الجامعيين في الشمال غسان الحسامي، الرئيس السابق لبلدية طرابلس أحمد قمر الدين، رئيس المجلس الثقافي للبنان الشمالي صفوح منجد، الرئيس السابق لجمعية طرابلس السياحية المهندس محمد مجذوب وإداريين من مصرف الإسكان - فرع طرابلس ومهتمين.
ورأى حبيب أن مصرف الإسكان يشكل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يتألف رأسمال المصرف من 80 بالمئة من القطاع الخاص و20 بالمئة من القطاع العام.
وأشار حبيب إلى دور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، في "دعم قضية مصرف الإسكان، حيث لعبوا دورًا فاعلًا في تعزيز التواصل مع جميع الصناديق العربية وخصوصًا مع "صندوق قطر للتنمية"، وكذلك مع المسؤولين في "صندوق أبو ظبي للتنمية"، ما ساهم في تمهيد الطريق لتأمين التمويل المطلوب للقروض السكنية، واستمرار المتابعة لضمان نجاح هذه الجهود".
وأوضح أن "الهدف الأساسي لمصرف الإسكان ليس تحقيق الأرباح، بل خدمة ذوي الدخل المحدود والمتوسط وأصحاب الحاجات الخاصة، بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية بناء على توجيهات الحكومة".
وقال: "المصرف يعتمد على مجموع الدخل العائلي بدل "المعاش" كمعيار لتحديد الدعم، ويغطي مختلف الأراضي اللبنانية ضمن سقف القروض الذي ارتفع مؤخرًا من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة الأخيرة وتأثيرها على أسعار الأراضي، وذلك بالتعاون مع الصندوق العربي للتنمية".
وأكد حبيب أن الدولة "ملزمة بضمان إمكانية حصول المواطنين على سكن لائق، وأي خطة وطنية للإسكان تعد ترجمة عملية لهذا الالتزام الدستوري والاجتماعي"، معلنًا "تأسيس وحدة حماية الزبائن لتلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف ومن خلال المنصة الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء صناديق للشكاوى في جميع فروع مصرف الإسكان الموجودة في طرابلس وزحلة وصيدا والروشة والدورة ورياض الصلح، مع إلغاء تقديم الطلبات من الفروع التقليدية، لتسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم بسرعة وشفافية".
ودعا حبيب إلى "وضع دراسة ومخطط عمل يشمل خطة إسكانية شاملة لجميع الأراضي اللبنانية، مع التنسيق بين كل المؤسسات المعنية بالإسكان، بما فيها المصارف التجارية والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وصندوق التعاضد للقضاة".
وشدد على أنه "لكل لبناني الحق في السكن"، مؤكدا "أهمية اعتماد برنامج الإيجار التملكي كجزء من الاستراتيجية، مع مراعاة تقديم منح للمقترضين والإعفاء من الرسوم والضرائب على القروض السكنية، وفق مشروع القانون الذي قدمه وزير المالية ياسين جابر على طاولة مجلس الوزراء مؤخرا والذي لم يقر بعد ونتمنى أن يقر في القريب العاجل".
ووجّه نداء إلى الحكومة "لتبني خطة إسكانية متكاملة وتوفير الدعم التشريعي والمالي لتسهيل وصول المواطنين إلى السكن اللائق"، مشددا على "ضرورة التعاون بين كل الجهات الرسمية والخاصة لضمان تحقيق هذا الحق المشروع لكل اللبنانيين".
مقالات ذات صلة
حبيب يناشد الحكومة التحرّك لدعم المؤسسة العامة للإسكان
أخبار لبنان
2025-09-30
مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير
أخبار لبنان
2025-09-30
مخزومي: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة متكاملة تستحق التقدير
الحكومة تُقرّ مشروع قانون مرقص لدعم الإعلام الرسمي عبر تخصيص نسبة من الإعلانات لتلفزيون لبنان
أخبار لبنان
2025-09-30
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة
أخبار لبنان
2025-09-30
عيتاني للوفد الفرنسي: مشروع متكامل لتحديث المرفأ وفتح آفاق جديدة للتجارة والسياحة
محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)
معلومات للـ LBCI: تكتّل "الجمهورية القوية" أنهى اجتماعه منذ قليل وسيصدر بياناً يعلن فيه موقفه من الجلسة النيابية المقرّرة الثلاثاء المقبل
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
خبر عاجل
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
خبر عاجل
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
Learn More