LBCI
LBCI

مطارنة الروم الكاثوليك: لمتابعة ملف انفجار المرفأ ودعوة لتسهيل عمل القضاء

أخبار لبنان
2025-11-13 | 07:22
مشاهدات عالية
مطارنة الروم الكاثوليك: لمتابعة ملف انفجار المرفأ ودعوة لتسهيل عمل القضاء
3min
مطارنة الروم الكاثوليك: لمتابعة ملف انفجار المرفأ ودعوة لتسهيل عمل القضاء

تداول مطارنة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات برأسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي في الشؤون الكنسيّة والاجتماعيّة في ظلّ الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة العصيبة التي تمرّ بها البلاد.

ورحبوا، خلال اجتماعهم الشهري، بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، معبّرين عن أملهم في أن تحمل هذه الزيارة السلام والاستقرار للبنان والمنطقة. 

وأكّدوا في بيان أن هذه الزيارة تشكّل محطّة تأمّل وصلاة وفعل محبّة، لعلّ الله يستجيب لصلواتهم ويُلهم المسؤولين عمل الخير لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة، وينعم على الجميع بسلام مستحقّ بعد معاناة مستمرّة منذ عقود.

وأعرب المطارنة عن قلقهم وأسفهم إزاء التطوّرات والسجالات الداخليّة التي تُمعن في الشرذمة الراهنة وتُنذر بالأسوأ. 

ودعوا إلى الاحتكام للعقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الخاصّة، وضرورة تغليب صوت المنطق والمسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة.


وشددوا على التزامهم بدعم الشرعيّة والمؤسّسة العسكريّة التي تبذل جهودًا مضنية في سبيل إحلال الهدوء والسلام، مؤكدين تمسّكهم بلبنان "الرسالة" وموجّهين دعوة صريحة لإطلاق حوار وطني شامل وغير مشروط تشارك فيه مكوّنات البلد وتياراته السياسيّة كافة.

ولفتوا الى ضرورة إجراء الاستحقاقات النيابيّة في مواعيدها الدستوريّة دون تأخير، مع الأخذ في الاعتبار علاقة المغتربين بالمقيمين ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. 

كما حذّروا من تعديل القوانين ظرفيًّا، داعين إلى الثبات على المبادئ الدستوريّة.

في السياق، سجّل المجتمعون استمرار سقوط شهداء جرّاء الاعتداءات على أراضي الجنوب والبقاع من قبل الجيش الإسرائيلي، وإصراره على الإمعان في انتهاك الاتفاقيّات الموقّعة وشرعة حقوق الإنسان.

وأطلع البطريرك العبسي المجتمعين على نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البطريركيّة، وشكر تجاوبه المطلق مع مطالب أبناء الطائفة المحقّة. 

وثمّن المجتمعون الجهود التي يبذلها الرئيس سلام في سبيل نهوض الوطن وإخراجه من دوامة الفساد عبر تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لإعادة الانتظام السياسيّ والاقتصادي.

كما أكّد المجتمعون أنّ التحقيق في انفجار المرفأ ليس قضيّة أشخاص بل قضيّة وطن، قضيّة مئات الشهداء والمرضى ودموع الأمّهات. 

من هنا، فإنّ عرقلة السير في التحقيق يصيب كلّ القضاء وكرامة العدالة في الصميم. 

ودعوا جميع المسؤولين لتسهيل عمل القضاء وتوفير الشروط الضروريّة من أجل كشف الحقيقة.

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

مطارنة الروم الكاثوليك: لحوار وطنيّ صريح وغير مشروط يجمع الأطراف كافة على مائدة واحدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-11

شيخ العقل بحث مع مطران الكاثوليك في اللاذقية وطرطوس العلاقات الإسلامية المسيحية المشتركة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

بطريركية الأرمن الكاثوليك إلى الراغبين بالمشاركة في احتفالات تقديس المطران: الأرقام التالية للاستفسارات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

لقاء بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد قضائي فرنسي عرض ملفات الفساد والأموال المحولة إلى الخارج وقضية انفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
09:45

محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
09:18

رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل

LBCI
أخبار دولية
07:31

جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار

LBCI
أخبار لبنان
09:16

الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل

LBCI
منوعات
07:14

ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-26

معلومات للـ LBCI: تكتّل "الجمهورية القوية" أنهى اجتماعه منذ قليل وسيصدر بياناً يعلن فيه موقفه من الجلسة النيابية المقرّرة الثلاثاء المقبل

LBCI
أخبار لبنان
08:10

الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...

LBCI
أخبار لبنان
08:00

بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"

LBCI
أخبار لبنان
03:53

الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها

LBCI
أخبار لبنان
03:19

المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:51

ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:37

روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:43

"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
01:56

معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان

