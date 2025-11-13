مطارنة الروم الكاثوليك: لمتابعة ملف انفجار المرفأ ودعوة لتسهيل عمل القضاء

تداول مطارنة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات برأسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي في الشؤون الكنسيّة والاجتماعيّة في ظلّ الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة العصيبة التي تمرّ بها البلاد.



ورحبوا، خلال اجتماعهم الشهري، بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، معبّرين عن أملهم في أن تحمل هذه الزيارة السلام والاستقرار للبنان والمنطقة.



وأكّدوا في بيان أن هذه الزيارة تشكّل محطّة تأمّل وصلاة وفعل محبّة، لعلّ الله يستجيب لصلواتهم ويُلهم المسؤولين عمل الخير لما فيه مصلحة لبنان والمنطقة، وينعم على الجميع بسلام مستحقّ بعد معاناة مستمرّة منذ عقود.



وأعرب المطارنة عن قلقهم وأسفهم إزاء التطوّرات والسجالات الداخليّة التي تُمعن في الشرذمة الراهنة وتُنذر بالأسوأ.



ودعوا إلى الاحتكام للعقل والحكمة وتغليب المصلحة الوطنيّة العليا على المصالح الخاصّة، وضرورة تغليب صوت المنطق والمسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة.





وشددوا على التزامهم بدعم الشرعيّة والمؤسّسة العسكريّة التي تبذل جهودًا مضنية في سبيل إحلال الهدوء والسلام، مؤكدين تمسّكهم بلبنان "الرسالة" وموجّهين دعوة صريحة لإطلاق حوار وطني شامل وغير مشروط تشارك فيه مكوّنات البلد وتياراته السياسيّة كافة.



ولفتوا الى ضرورة إجراء الاستحقاقات النيابيّة في مواعيدها الدستوريّة دون تأخير، مع الأخذ في الاعتبار علاقة المغتربين بالمقيمين ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.



كما حذّروا من تعديل القوانين ظرفيًّا، داعين إلى الثبات على المبادئ الدستوريّة.



في السياق، سجّل المجتمعون استمرار سقوط شهداء جرّاء الاعتداءات على أراضي الجنوب والبقاع من قبل الجيش الإسرائيلي، وإصراره على الإمعان في انتهاك الاتفاقيّات الموقّعة وشرعة حقوق الإنسان.



وأطلع البطريرك العبسي المجتمعين على نتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البطريركيّة، وشكر تجاوبه المطلق مع مطالب أبناء الطائفة المحقّة.



وثمّن المجتمعون الجهود التي يبذلها الرئيس سلام في سبيل نهوض الوطن وإخراجه من دوامة الفساد عبر تنفيذ الإصلاحات الضروريّة لإعادة الانتظام السياسيّ والاقتصادي.



كما أكّد المجتمعون أنّ التحقيق في انفجار المرفأ ليس قضيّة أشخاص بل قضيّة وطن، قضيّة مئات الشهداء والمرضى ودموع الأمّهات.



من هنا، فإنّ عرقلة السير في التحقيق يصيب كلّ القضاء وكرامة العدالة في الصميم.



ودعوا جميع المسؤولين لتسهيل عمل القضاء وتوفير الشروط الضروريّة من أجل كشف الحقيقة.