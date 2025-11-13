مخزومي زار جابر وبحثا في الموازنة وسبل دعم الاقتصاد الوطني واسترداد أموال المودعين

بحث رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي مع وزير المال ياسين جابر في الأوضاع العامة والمستجدات بعد جلسة لجنة المال المخصّصة لفذلكة موازنة 2026.



وقال في منشور على منصة "إكس" إن النقاش تركّز على الموازنة والتحديات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ملف أموال المودعين وسبل تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما تركز النقاش على آليات جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.