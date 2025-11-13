الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
15
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي زار جابر وبحثا في الموازنة وسبل دعم الاقتصاد الوطني واسترداد أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-11-13 | 07:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مخزومي زار جابر وبحثا في الموازنة وسبل دعم الاقتصاد الوطني واسترداد أموال المودعين
بحث رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي مع وزير المال ياسين جابر في الأوضاع العامة والمستجدات بعد جلسة لجنة المال المخصّصة لفذلكة موازنة 2026.
وقال في منشور على منصة "إكس" إن النقاش تركّز على الموازنة والتحديات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى ملف أموال المودعين وسبل تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. كما تركز النقاش على آليات جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أخبار لبنان
وبحثا
الموازنة
الاقتصاد
الوطني
واسترداد
أموال
المودعين
التالي
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
عون: الجيش اللبناني ينفذ بدقة التعليمات المعطاة له وهذا ما يمنع من استكمال انتشاره في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
0
أخبار لبنان
2025-10-22
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر
أخبار لبنان
2025-10-22
وزير الاقتصاد: لن يكون هناك شطبٌ لأموال المودعين و"النموّ غير الصحيّ” هو الخطر الأكبر
0
آخر الأخبار
2025-09-15
بدء جلسة لجنة المال والموازنة للبحث في تسوية تعويضات الضمان ومصير الفارين من قوى الأمن
آخر الأخبار
2025-09-15
بدء جلسة لجنة المال والموازنة للبحث في تسوية تعويضات الضمان ومصير الفارين من قوى الأمن
0
صحف اليوم
2025-09-03
وزير الاقتصاد لـ”الجمهورية”: أولوية لحماية المودعين وخطة لاستعادة الثقة والانخراط بالاقتصاد الدولي
صحف اليوم
2025-09-03
وزير الاقتصاد لـ”الجمهورية”: أولوية لحماية المودعين وخطة لاستعادة الثقة والانخراط بالاقتصاد الدولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:45
محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول
أخبار لبنان
09:45
محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول
0
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
0
أخبار لبنان
09:18
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
أخبار لبنان
09:18
رسامني عقد اجتماعاً مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد: لرؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة
0
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
2025-11-12
وزيرة التربية تصدر مذكرة بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد الاستقلال
0
أخبار دولية
07:31
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار
أخبار دولية
07:31
جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في آذار
0
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
أخبار لبنان
09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل
0
منوعات
07:14
ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)
منوعات
07:14
ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
أخبار لبنان
08:10
الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"
0
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
أخبار لبنان
08:08
الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...
0
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
08:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
أخبار لبنان
03:53
الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها
0
أخبار لبنان
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:19
المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
أخبار دولية
00:51
ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
أخبار دولية
00:37
روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
أخبار لبنان
12:43
أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ
3
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
5
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
أخبار لبنان
11:43
"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني
6
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
أخبار لبنان
16:00
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
7
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
8
خبر عاجل
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
خبر عاجل
01:56
معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More