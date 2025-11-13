رئيس الحكومة تسلم التقرير السنوي لرئاسة الجمهورية لعام 2024 واطّلع على مشاريع الطاقة والتعاون الإداري

تسلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، التقرير السنوي لأعمال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية عن العام 2024، إضافةً إلى عرضٍ للمشاريع المرتقبة.



وتناول اللقاء المبادرات الجارية لخفض استهلاك الكهرباء في القصر الجمهوري وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية، إلى جانب مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل خبرات التي يجري إعدادها مع عدد من الإدارات والمؤسسات داخل لبنان وخارجه، فضلًا عن أطر التعاون القائم مع الجامعة اللبنانية في مجالات إدارية متعددة.