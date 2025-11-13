الأخبار
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل

أخبار لبنان
2025-11-13 | 09:16
الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواجهون تحديات كبيرة... نواصل جهودنا في حشد التمويل

أعلنت وكالة الأونروا أن اللاجئين الفلسطينين في لبنان لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة والقيود المستمرة على حقوقهم الأساسية ولا سيما الحق في العمل والتملك، مما يزيد من هشاشة أوضاعهم.

وأشارت في بيان، الى أن "نسب الفقر تتراوح بين 70% و80% بين أوساط لاجئي فلسطين، ولا يستطيع معظمهم تحمل تكاليف الخدمات الخاصة". 

وقال البيان: "تظل الأونروا المزود الحيوي والوحيد للدعم، حيث تقدم خدمات أساسية في مجالات التعليم، الرعاية الصحية، الصحة البيئية، الخدمات الاجتماعية، المساعدات الإغاثية، وغيرها".

وأشار البيان الى أنه على الرغم من الوضع المالي غير المستقر والصعب الذي تواجهه الأونروا، تواصل الوكالة تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم لـ34,000 طفل في 60 مدرسة في لبنان، والرعاية الصحية من خلال 26 مركزاً صحياً يخدم 200,000 مريض سنوياً، مع السعي  الدائم للحفاظ على جودة الخدمات وكفاءتها.

وقال: "كما يواصل لاجئو فلسطين الاستفادة من خدمات دعم الاستشفاء عبر نظام تقاسم التكاليف بين الأونروا واللاجئين في 32 مستشفى متعاقدا مع الوكالة في لبنان. ولم يطرأ أي تغيير على مساهمات الأونروا في العلاج والرعاية الصحية. ولا يزال سقف تغطية علاج السرطان 16,000 دولار أميركي لكل مريض سنوياً، بعد أن كان 8,000 دولار في العام 2021، وفي عام 2023 رفعت الأونروا نسبة التغطية لمرضى السرطان من 50% إلى 75%".

وأضاف: "تقوم الأونروا سنوياً بتمرين التحقق من أعداد الطلاب في مدارسها في لبنان لضمان دقة البيانات وتحقيق توازن في أحجام الصفوف. وأظهر أحدث تمرين أن العدد الإجمالي للطلاب انخفض من 37,058 (العدد المتوقع) إلى 34,427 (العدد الفعلي). وبناءً على هذه الأرقام، أجرت إدارة التعليم بعض التعديلات على الشُعب الدراسية بما يتوافق مع الإطار المعتمد لتشكيلات الصفوف الدراسية، حيث تم إغلاق بعض الشُعب التي كان عدد طلابها أقل من المتوقع، وفتح شُعب جديدة حيث برزت الحاجة. وتشكل هذه التعديلات جزءاً من جهود الأونروا المستمرة لتعزيز الكفاءة في نظامها التعليمي".

وأفادت الأونروا بأنها تلقت خلال السنوات الماضية تمويلاً إنسانياً إضافياً ضمن نداءات الطوارئ وجهود حشد التمويل لتقديم المساعدات النقدية، مشيرة الى أن "هذا التمويل سمح للوكالة بتقديم مساعدات نقدية لأكثر من 65% من لاجئي فلسطين من الفئات المحتاجة. الا أن الوكالة لم تتلق حتى الآن مثل هذه المساهمات التمويلية للنصف الثاني من هذا العام". وقالت: "نحن نتفهم شعور الاحباط لدى اللاجئين إذ يعتمد كثيرون منهم على هذه المساعدة من الأونروا لتغطية الاحتياجات الأساسية لعائلاتهم".

وقال البيان: "يعتمد تقديم المساعدات النقدية حالياً بشكل كامل على توفر التمويل. وتواصل الأونروا جهودها لحشد الموارد المالية لجولات إضافية من المساعدات النقدية للفئات المحتاجة في مجتمع لاجئي فلسطين. وقد أعلنت الوكالة هذا الأسبوع، بعد جهود متواصلة مضنية لحشد التمويل، أنها تمكنت من تأمين تمويل لتقديم جولة إضافية من المساعدات النقدية للاجئي فلسطين من سوريا في لبنان خلال العام 2025. ومن المقرر أن تبدأ عملية التوزيع في شهر كانون الأول 2025. كما وضعت الأونروا آلية حتى تستفيد العائلات التي عادت مؤخراً إلى سوريا بعد آخر عملية توزيع".

وأضاف: "تواصل الأونروا جهودها في حشد التمويل وتبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على خدماتها الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبرامج الحيوية الأخرى. ويظل الهدف الرئيسي ضمان عدم حرمان أي طفل من التعليم وعدم حرمان أي مريض من الرعاية الصحية".

أخبار لبنان

الأونروا

اللاجئون الفلسطينيون

لبنان

Learn More