محافظ بيروت وجّه كتابين إلى النيابة العامة التمييزية وقيادة شرطة بيروت بشأن حرائق أَرض جلول

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن محافظ مدينة بيروت مروان عبود، وجّه كتابين، الأول إلى النيابة العامة التمييزية، والثاني إلى قيادة شرطة بيروت، في شأن الحرائق التي شهدتها منطقة أرض جلول وعدد من أحياء العاصمة .

وأشار الكتاب الأول الموجّه إلى النيابة العامة التمييزية إلى أنه بعد ورود معلومات تأكد أن الحريق الكبير الذي نشب في محلة أرض جلول بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025، سببه قيام مجهولين بجمع وإحراق أسلاك كهربائية داخل المكب لاستخراج مادة النحاس منها وبيعها.



وأكد الكتاب أنه، في سبيل إحقاق الحق وفرض هيبة القانون عبر إنزال أشد العقوبات الرادعة بالذين كادوا أن يتسببوا بكارثة إنسانية كبيرة في المحلة، املًا أن يفتح تحقيق بالواقعة لكشف المتورطين ومحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم، "ليكونوا عبرةً لمن تسوّل له نفسه الإقدام على أي عمل يهدد السلامة العامة وحياة المواطنين وأرزاقهم".



أما الكتاب الثاني، فقد وجّهه المحافظ عبود إلى قيادة شرطة بيروت، بعد تكرار حوادث الحرائق الناتجة عن إحراق الأسلاك الكهربائية في المكبات والعقارات المهجورة في عدد من أحياء مدينة بيروت بهدف استخراج مادة النحاس منها، وما تسببه من حرائق تهدد حياة وأرزاق المواطنين، وآخرها حادثة أرض جلول التي كادت أن تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة بتاريخ 12/11/2025.



وطلب المحافظ في كتابه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وبالسرعة الممكنة، لمكافحة هذه الظاهرة وكشف الفاعلين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم حفاظاً على السلامة العامة.