الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل

أخبار لبنان
2025-11-13 | 17:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل

أقيم في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن بدعم من القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، في حضور قائد اللواء السابع ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل Gen. Ricardo Esteban Cabrejos.

وخلال الحفل، أكّد قائد القطاع الشرقي استمرار دعم الجيش وتعميق التعاون معه ضمن إطار القرار 1701. 

من جهته، شكر العميد الركن طوني فارس قائد لواء المشاة السابع قائدَ القطاع الشرقي واليونيفيل على مبادرتهم ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات الجيش وتطوير البنى التحتية العسكرية خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.
 
 

أخبار لبنان

ثكنة فرنسوا الحاج

مرجعيون

اليونيفيل

الجيش

LBCI التالي
أسرار الصحف 13-11-2025
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-03

وصول قائد الجيش الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون ضمن جولته في الجنوب اليوم

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل: سنواصل تطوير وتنفيذ المشاريع في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

رسامني بحث مع هاني في إعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم - مركز غاليري سمعان

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرًا لأمتار عدة في الحي الشرقي من بلدة حولا متجاوزةً الموقع المستحدث في المنطقة وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
22:15

سلام يشكر السعودية...

LBCI
أمن وقضاء
21:36

ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا

LBCI
رياضة
20:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف

LBCI
أخبار دولية
2025-09-08

إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13

ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
20:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
20:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
19:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
أمن وقضاء
07:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
حال الطقس
09:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
15:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
16:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More