حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل
أخبار لبنان
2025-11-13 | 17:34
حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن داخل ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون بدعم من القطاع الشرقي في اليونيفيل
أقيم في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن بدعم من القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، في حضور قائد اللواء السابع ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل Gen. Ricardo Esteban Cabrejos.
وخلال الحفل، أكّد قائد القطاع الشرقي استمرار دعم الجيش وتعميق التعاون معه ضمن إطار القرار 1701.
من جهته، شكر العميد الركن طوني فارس قائد لواء المشاة السابع قائدَ القطاع الشرقي واليونيفيل على مبادرتهم ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات الجيش وتطوير البنى التحتية العسكرية خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.
أخبار لبنان
ثكنة فرنسوا الحاج
مرجعيون
اليونيفيل
الجيش
