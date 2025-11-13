الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: لبنان يطالب باطلاق الأسرى اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل... والدولة لا تتخلى عن أبنائها
أخبار لبنان
2025-11-13 | 18:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
الرئيس عون: لبنان يطالب باطلاق الأسرى اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل... والدولة لا تتخلى عن أبنائها
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للمدير الإقليمي للشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون اركس، خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن لبنان يطالب باطلاق الأسرى اللبنانيين الذين تحتجزهم إسرائيل، ومن بينهم من اعتقلتهم بعد الإعلان عن وقف الأعمال العدائية في الجنوب في تشرين الثاني 2024، فيما كانوا يتفقدون منازلهم وممتلكاتهم".
وطلب الرئيس عون من فون اركس أن تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على توفير معلومات عن أوضاع هؤلاء الأسرى والاطمئنان الى سلامتهم، مؤكدا أن اطلاقهم هو أولوية بالنسبة الى الدولة اللبنانية التي لا يمكن أن تتخلى عن أبنائها.
وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان انييس دور، عرض الرئيس عون الاتصالات التي يجريها لبنان من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها عليه، والانسحاب من المناطق التي تحتلها واطلاق الاسرى، مشدداً على عدم تجاوب إسرائيل مع الضغوط الدولية لوقف عدوانها على لبنان.
من جهته، عرض فون اركس للدور الذي يلعبه الصليب الأحمر الدولي لمساعدة لبنان في الظروف الصعبة التي يمرّ بها، مشيرا الى زيارات استطلاعية قامت بها وفود من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على عدد من المناطق اللبنانية المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي، وعاينت الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والأراضي والبساتين، والتقارير التي ستضعها اللجنة عن هذه الجولات.
وتحدث فون اركس عن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني" التي اطلقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العام 2024 بالشراكة مع كل من: البرازيل، الصين، فرنسا، الأردن، كازاخستان وجنوب افريقيا، والتي تهدف الى حشد قادة الدول حول العالم لجعل القانون الدولي الإنساني أولوية عبر سبعة محاور رئيسية. وقد تم تحديد هذه المحاور استناداً الى الخبرة التشغيلية للجنة الدولية للصليب الأحمر والمناقشات مع الدول، وهي: الوقاية، اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، القانون الدولي الإنساني والسلام، حماية البنية التحتية المدنية، حماية المستشفيات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحرب البحرية.
وأشار الى أنه "بالتوازي مع الجهود المبذولة للحصول على دعم رفيع المستوى للمبادرة، هناك ايضاً سلسلة من المشاورات وورش العمل الجارية بين الدول والخبراء، ضمن كل مسار عمل، بهدف تحديد توصيات عملية وقابلة للتنفيذ. وتم اصدار تقرير مرحلي هذا الشهر يقدّم تحديثات حول هذه المشاورات. وستتوج هذه المبادرة بمؤتمر عالمي بارز حول الإنسانية في الحرب، نهاية العام 2026، علماً ان كل الدول مدعوة للانضمام الى المبادرة، وحتى الآن، انضمت 92 دولة، ولا توجد عملية رسمية للانضمام، ولا تبعات مالية".
وأبدى الرئيس عون اهتماماً بالمبادرة، ودعمه لاهدافها.
وفي قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي عبدو الخوري، مع وفد ضم أعضاء من المؤسسة هم: الكسندر ماطوسيان، ناجي صعيبي، جميل حرب، ايلي طربيه، محمد الهبري، اسعد ميرزا، جورج ماطوسيان، انطوني الفضل. وضم الوفد ايضاً الخبيران الفرنسيان Jean Eves Le Coz و Eves Page.
وسلّم الوفد الرئيس عون نسخة عن التوصيات التي صدرت عن مؤتمر "السلامة المرورية في لبنان: نحو استراتيجية وطنية واقعية متعددة القطاعات"، الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية ونظمته المؤسسة التي شكر رئيسها الرئيس عون على رعايته، وقال: "ان التوصيات التي اعدها متحدثون خبراء يملكون خبرة تمتد لاكثر من ثلاثين عاماً في مجال سياسات السلامة المرورية، ونأمل ان نحظى بمتابعة من رئاستكم لتترجم الى خطوات عملية تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه خير الوطن والمواطن".
ورحب الرئيس عون بالوفد، منوّهاً بأهمية المؤتمر الذي عقد اليوم. وشدد على أهمية التوعية في مجال المحافظة على السلامة المرورية وضرورة متابعة التوصيات التي صدرت عنه. وقال: "في غياب المحاسبة نتيجة عدم التقيد بأنظمة السير، نخسر يومياً خيرة شبابنا الذين يسقطون على الطرق في ظروف مختلفة، ولا بد استطراداً من اتخاذ تدابير رادعة للحد من الفلتان في حركة التنقل على الطرق".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
الأسرى
إسرائيل
التالي
أسرار الصحف 13-11-2025
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:50
الرئيس عون شدّد أمام المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي نيكولاس فون آركس على أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها
آخر الأخبار
16:50
الرئيس عون شدّد أمام المدير الإقليمي للشرق الأوسط في الصليب الأحمر الدولي نيكولاس فون آركس على أولوية إعادة إسرائيل للأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها لأن الدولة لا تتخلى عن أبنائها
0
آخر الأخبار
2025-10-12
مصادر لـ"الجزيرة": عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من السلطات الإسرائيلية تحذرها من الاحتفال بإطلاق أبنائها
آخر الأخبار
2025-10-12
مصادر لـ"الجزيرة": عائلات أسرى فلسطينيين تلقت اتصالات من السلطات الإسرائيلية تحذرها من الاحتفال بإطلاق أبنائها
0
أخبار لبنان
14:03
سلام ناقش مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودها الإنسانية وملف الأسرى اللبنانيين في إسرائيل
أخبار لبنان
14:03
سلام ناقش مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهودها الإنسانية وملف الأسرى اللبنانيين في إسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: سلطة السجون تستكمل نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم للمعتقلات التي سيفرج عنهم منها
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: سلطة السجون تستكمل نقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم للمعتقلات التي سيفرج عنهم منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
22:15
سلام يشكر السعودية...
أخبار لبنان
22:15
سلام يشكر السعودية...
0
أمن وقضاء
21:36
ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا
أمن وقضاء
21:36
ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا
0
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-09
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
أخبار دولية
2025-11-09
بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة
0
أخبار لبنان
2025-11-05
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
أخبار لبنان
2025-11-05
مصادر مصرفية للـLBCI: اجتماع إيجابيّ بين مصرف لبنان وجمعية المصارف
0
أخبار دولية
2025-09-08
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
أخبار دولية
2025-09-08
إسبانيا تفاقم الضغط على إسرائيل بقيود على شحن الأسلحة بحرًا وجوًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13
ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
20:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
20:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
20:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
20:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
20:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
20:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
20:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
20:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
20:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
20:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
20:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
20:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
10:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
19:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
19:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
أمن وقضاء
07:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
07:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
14:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
14:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
5
خبر عاجل
16:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
16:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
6
حال الطقس
09:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
09:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
7
أمن وقضاء
15:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
15:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
16:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
16:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More