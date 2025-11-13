الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لوجاندر زارت وزير الخارجية وجددت التزام ماكرون بعقد مؤتمر لدعم الجيش
أخبار لبنان
2025-11-13 | 18:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لوجاندر زارت وزير الخارجية وجددت التزام ماكرون بعقد مؤتمر لدعم الجيش
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، مستشارة رئيس الجمهورية الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط آن كلير لوجاندر، في حضور سفير فرنسا هيرفيه ماغرو والوفد المرافق. وتناول اللقاء الأوضاع في الجنوب على وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر.
وأكدت لوجاندر دعم فرنسا للجيش اللبناني، مجددة التزام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعقد مؤتمر لدعم الجيش في الرياض.
وأشارت إلى أن "التواصل مستمر مع الجانب السعودي لتظهير حجم التقدم الحاصل على صعيد بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح ضمن المهل المحددة وفق الخطة التي أقرتها الحكومة".
من جهته، شكر الوزير رجي المساعي التي تبذلها فرنسا في سبيل دعم الجيش اللبناني وضمان الاستقرار في الجنوب، مؤكدا "التزام الحكومة بقرار حصر السلاح". وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الفوري غير المشروط من النقاط الخمس وإعادة الأسرى.
وأكدت لوجاندر التي تتوجه من بيروت إلى دمشق، "دعم بلادها قيام أفضل العلاقات بين لبنان وسوريا على أساس الاحترام المتبادل للسيادة"، مجددة "استعداد فرنسا لتقديم كل الخرائط والمستندات اللازمة لتسهيل إنجاز ترسيم الحدود البرية والسعي للعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، تمهيداً لعقد إجتماع ثنائي برعاية الأمم المتحدة".
وأكد الوزير رجي استعداد لبنان الكامل لمعالجة هذا الملف، معولا على المواقف الإيجابية المعلنة من قبل النظام السوري الحالي للمضي في البحث بكل الملفات العالقة، بما فيها موضوع النازحين والمفقودين في السجون السورية والموقوفين السوريين في لبنان والحدود البحرية وضبط الحدود بين البلدين.
أخبار لبنان
يوسف رجي
آن كلير لوجاندر
ماكرون
الجيش
لبنان
التالي
أسرار الصحف 13-11-2025
الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-16
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
2025-10-16
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الخارجية الألماني من السراي: مستعدون للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش خلال المؤتمر الدولي المرتقب
0
أخبار لبنان
15:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
15:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
2025-10-28
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي
أخبار لبنان
2025-10-28
سلام خلال استقبال أورتاغوس: تطبيق قرار حصر السلاح يتطلّب دعم الجيش وعقد مؤتمر دولي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
22:15
سلام يشكر السعودية...
أخبار لبنان
22:15
سلام يشكر السعودية...
0
أمن وقضاء
21:36
ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا
أمن وقضاء
21:36
ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا
0
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:30
باراك: سوريا ستسهم في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية وحزب الله والحرس الثوري
أخبار دولية
09:30
باراك: سوريا ستسهم في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية وحزب الله والحرس الثوري
0
مقدمة نشرة الاخبار
19:45
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
19:45
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
0
أخبار لبنان
19:37
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
أخبار لبنان
19:37
جمعية "جاد": نعتذر من الجسم القضائي عن أي تعبير فهم على أنه مساس به
0
أخبار لبنان
15:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
15:00
بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
20:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
20:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
20:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
20:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
20:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
20:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
20:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
20:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
20:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
20:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
20:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
20:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
20:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
20:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
20:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
20:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
10:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
10:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
19:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
19:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
أمن وقضاء
07:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
07:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
4
أمن وقضاء
14:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
14:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
5
خبر عاجل
16:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
16:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
6
حال الطقس
09:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
09:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
7
أمن وقضاء
15:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
15:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
16:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
16:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More