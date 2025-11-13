رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

بعث عضوا الكونغرس الأميركي دارين لحود وداريل عيسى برسالة الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالا فيها: "إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم. وأي تأخير مستمر من قبله أو من قبل آخرين لعرقلة العملية الديمقراطية ومنع انعقاد جلسة برلمانية مفتوحة لمعالجة إصلاح قانون الانتخابات بشكل عادل أمر غير مقبول، وسيُعتبر اصطفافاً كاملاً مع حزب الله وحلفائه السياسيين".