جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟

قبل ان نناشد الحياد ونعدل الدستور مهلا أيها السادة فهل اسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الارض مقابل السلام .اما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها #لبنان pic.twitter.com/HYpyFYOUPn — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) November 13, 2025

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على "أكس": "قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور، مهلا أيها السادة، فهل إسرائيل ستخرج من الأراضي المحتلة؟ وهل من المفيد الخروج من المحيط العربي والتخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام؟ أما تعديل الدستور فقد يدخلنا بدوامة نقاش داخلي نحن بغنى عنها".وأرفق تدوينته بهاشتاغ: "لبنان".