تيمور جنبلاط تابع شؤون موظفي القطاع العام وروابط التعليم

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من رابطة موظفي القطاع العام، ضم رئيس الرابطة وليد جعجع والمراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، في حضور عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وأمين السر العام في "التقدمي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وتناول اللقاء مجمل مطالب الرابطة، ولا سيما لناحية تصحيح الرواتب والأجور.



وأكد جنبلاط مواكبة اللقاء الديمقراطي لهذا الملف بكل تفاصيله، مشددا على الاستمرار في العمل لإنصاف موظفي القطاع العام، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.



وكذلك، استقبل جنبلاط وفدا من روابط التعليم ضم رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر، ورئيس رابطة التعليم الأساسي الدكتور حسين جواد، ورئيس رابطة التعليم المهني فاروق الحركة، في حضور عبدالله وناصر وحرب، وتم عرض لمطالب الروابط حول زيادة الرواتب والأجور، فيما شرح التقدمي عمله البرلماني لإنصافهم في الموازنة المطروحة.



وزار جنبلاط وفد من الجامعة الاسلامية في لبنان برئاسة رئيس الجامعة الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس وحضور رئيسة قسم العلاقات الدولية والفرنكوفونية في الجامعة فيفيان الحسنية، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، وناصر وحرب، وتمت مناقشة الواقع التربوي عموما، والتعليم العالي خصوصا.