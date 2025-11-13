الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية

رحب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار بـ"الإخوة السعوديين دائما في لبنان".



واعتبر، في حديث لقناة "الحدث"، أن "خطوة المملكة العربية السعودية هي رسالة جيدة لكل العالم، وبداية الطريق لازدهار لبنان"،



وقال: "لا مخاوف لدينا، بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية".



وأضاف: "لقد بذلنا وما زلنا نبذل جهودا كبيرة من أجل بسط سُلطة الدولة ومكافحة المخدرات، ونحن نسيطر على حدودنا في شكل كبير".



وأشار إلى أننا "حققنا إنجازات كبيرة في مكافحة المخدرات".