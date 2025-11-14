التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

أصدرت وزارة السياحة بيانا حول التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا، بعد أن أقيم حفل زفاف في داخلها.



وأعلنت الوزارة في البيان، أن اللجنة لم تسجل أي أضرار ميكانيكية أو جيولوجية أو بيئية في المواقع التي جرى تفحصها، وأن النظام البيني الجوفي لا يزال مستقرا.

