إليكم جدول أسعار المحروقات..

ارتفع صباح اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 20000 ليرة لبنانية والمازوت 35000 ليرة، فيما بقي سعر الغاز مستقرًا.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1443.000 ليرة لبنانية

- بنزين 98 أوكتان: 1483.000 ليرة لبنانية

- المازوت: 1428.000 ليرة لبنانية

- الغاز: 1068.000 ليرة لبنانية