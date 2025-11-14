مصلحة الاقتصاد: مطاعم الفول ومعمل للكرواسون في صيدا تلتزم الشروط بعد إعادة الكشف عليها

أفادت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج في بيان انه" بعد انتهاء مهلة 48 ساعة لأصحاب مطاعم الفول المخالفة في مدينة صيدا وحارتها لتسوية أوضاعهم، أعاد فريق من مراقبي المصلحة الكشف عليها وتبين في خلالها وجود التزام لافت حيث تم تنفيذ الشروط المطلوبة من ناحية الحفاظ على النظافة والتنظيم والترتيب وعدم تكديس البضاعة .



كما ثبت التزام معمل الكرواسون في صيدا باتباع المعايير اللازمة أثر إعادة الكشف عليه".