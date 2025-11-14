محافظ جبل لبنان ترأس اجتماعًا أمنيًا بحث في التحضيرات لزيارة البابا والوضع الأمني وملف النازحين

عقد محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي اجتماعًا أمنيًا في سرايا بعبدا، بحضور النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، وقائد منطقة جبل لبنان في الجيش العميد أحمد عدرا، وقائد منطقة جبل لبنان في قوى الأمن الداخلي العميد عبدو خليل، ورئيس مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوّض، إضافة إلى ضباط من الأجهزة الأمنية ورئيس بلدية بعبدا الدكتور هنري حلو.



وناقش المجتمعون ثلاثة ملفات رئيسية: التحضيرات الأمنية الخاصة بزيارة البابا المرتقبة إلى لبنان، تقييم الوضع الأمني في المحافظة، وملف العودة الطوعية للنازحين السوريين.



وتناول الاجتماع الإجراءات المطلوبة لضمان التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعزيز المراقبة الميدانية. كما عرض المشاركون واقع الوضع الأمني، مع الإشارة إلى استقراره النسبي، وتم تأكيد متابعة الجهود للحد من الجرائم الفردية وتحسين تنظيم السير في المناطق ذات الحركة المرتفعة.