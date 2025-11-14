الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: أي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات عن مساره تشكّل فعلاً واضحًا لعرقلة الانتخابات
أخبار لبنان
2025-11-14 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جعجع: أي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات عن مساره تشكّل فعلاً واضحًا لعرقلة الانتخابات
تمنّى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ألّا يكون ما يسمعه صحيحًا عن نية رئيس مجلس نبيه برّي تحويل مشروع القانون المعجّل، الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي، إلى اللجان النيابية.
وقال جعجع في بيان: "في هذا السياق، تجدر الإشارة، وخلافًا لما يحاول البعض تسويقه، إلى أن صلاحية الرئيس برّي في تحويل مشاريع واقتراحات القوانين، ولا سيّما المعجّلة منها، ليست صلاحية مطلقة أو استنسابية".
وأضاف: "صحيح أنّ للرئيس برّي صلاحية في هذا المجال، لكنها صلاحية مقيّدة بالدستور أولًا، وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي ثانيًا، وبعدم اتخاذ أي قرار يعطّل عمل مؤسسات الدولة ثالثًا، وقبل كل شيء بعدم تعطيل دور النواب والنظام البرلماني والديموقراطية في البلاد".
ولفت جعجع الى أن مشروع القانون المرسل من الحكومة يحمل صفة المعجّل، هذا من الناحية القانونية. أمّا من الناحية العملية، فهو يتضمّن تعديلين أساسيين:
1. تمديد تسجيل المغتربين، الذي يجب أن يُبتّ به قبل 20 تشرين الثاني الجاري.
2. تعديل يتعلّق بالميغاسنتر، ويتوجب البتّ به قبل نهاية تشرين الثاني.
وشدد على أنه من أبسط الواجبات الدستورية للرئيس برّي، فور وصول مشروع القانون إليه، الدعوة إلى جلسة عامة قبل 20 تشرين الثاني لتمكين الهيئة العامة من ممارسة دورها في قبول التعديلات أو رفضها.
وقال: "أما الادعاء بأن طريقة تحويل مشاريع واقتراحات القوانين ومكان تحويلها هي من "صلاحيات الرئيس برّي"، فهذا كلام غير دقيق".
وأكد جعجع أن هذه الصلاحية مقيّدة بالعوامل التي ذكرناها أعلاه، مشددا على أن أي محاولة لربح الوقت عبر تحويل مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الانتخابات النافذ تحضيرًا للانتخابات عن مساره، تشكّل فعلاً واضحًا ومتعمدًا لعرقلة إجراء الانتخابات في مواعيدها.
وأوضح أنه من صلب واجبات الرئيس برّي وصلاحياته الحرص على حسن سير عمل المجلس النيابي، وتمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية، وعدم التلاعب بالنظام الداخلي بما يؤدي إلى تعطيل عمل المجلس والنظام البرلماني برمّته والديموقراطية في البلاد، وبالتالي، من صلب واجباته في الوقت الحاضر تحويل مشروع قانون الحكومة الخاص بالانتخابات الى الهيئة العامة قبل 20 تشرين الثاني الحالي.
أخبار لبنان
محاولة
الوقت
تحويل
مشروع
القانون
المتعلق
بتعديل
قانون
الانتخابات
مساره
تشكّل
فعلاً
واضحًا
لعرقلة
الانتخابات
التالي
عيسى الخوري في حوار صناعي متني "الاستراتيجية وضعت للتطوير والتحديث ومواكبة التغيير"
بخاري من نقابة المحررين: لبنان مقبل على كل خير والمملكة منفتحة على مكوناته كافة وتدعمه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-19
جعجع لبري حول قانون الإنتخاب: جاهزون لمناقشة أي إقتراح لديكم بشرط واحد
أخبار لبنان
2025-09-19
جعجع لبري حول قانون الإنتخاب: جاهزون لمناقشة أي إقتراح لديكم بشرط واحد
0
أخبار لبنان
2025-10-08
الجميّل: لترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابيّ لحسم النقاش في قانون الانتخابات
أخبار لبنان
2025-10-08
الجميّل: لترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابيّ لحسم النقاش في قانون الانتخابات
0
آخر الأخبار
2025-09-29
مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
آخر الأخبار
2025-09-29
مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0
آخر الأخبار
2025-10-21
الجميل: ننادي بتحسين قانون الانتخابات منذ سبعة أعوام وشكّلنا عريصة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية والقانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفعنا إلى الخروج من الجلسة
آخر الأخبار
2025-10-21
الجميل: ننادي بتحسين قانون الانتخابات منذ سبعة أعوام وشكّلنا عريصة نيابية مشتركة للمطالبة بإدراج تعديل القانون في الجلسة الماضية والقانون لم يوضع على جلسة مجلس الأعمال ما دفعنا إلى الخروج من الجلسة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
مجلس الاساقفة ناقش في دورته "نحو كنيسة أكثر سينودسية" زيارة البابا ونظام السياسات القانونية لحماية الضعفاء ونظامه الداخلي الجديد
أخبار لبنان
09:14
مجلس الاساقفة ناقش في دورته "نحو كنيسة أكثر سينودسية" زيارة البابا ونظام السياسات القانونية لحماية الضعفاء ونظامه الداخلي الجديد
0
أخبار لبنان
09:09
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:09
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني
0
أخبار لبنان
09:01
جعجع: فريق الممانعة يحاول تعطيل حقّق المغتربين في المشاركة بالانتخابات... وفرنسا تريد دولة جدية
أخبار لبنان
09:01
جعجع: فريق الممانعة يحاول تعطيل حقّق المغتربين في المشاركة بالانتخابات... وفرنسا تريد دولة جدية
0
أخبار لبنان
08:50
وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية
أخبار لبنان
08:50
وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:09
رجي التقى نظيره الهنغاري... سيارتو: سنخصص مليون ونصف مليون يورو لإعادة تسليح الجيش اللبناني
0
صحة وتغذية
06:24
"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية
صحة وتغذية
06:24
"الخطايا السبع لنمط الحياة الحديث"... عادات يومية خفية تفتح الباب للسكري وخطوات بسيطة للوقاية
0
أخبار دولية
12:57
توقيف رجلين في إيران ظهرا بزيّ عسكري مع علم النظام السابق
أخبار دولية
12:57
توقيف رجلين في إيران ظهرا بزيّ عسكري مع علم النظام السابق
0
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
أخبار لبنان
06:55
مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة
0
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
أخبار لبنان
06:46
دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني
0
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
أخبار دولية
03:50
فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
15:48
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
2
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
أخبار لبنان
02:11
إليكم جدول أسعار المحروقات..
3
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
4
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
5
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
أخبار لبنان
02:31
بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...
6
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
أخبار لبنان
02:11
التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة
7
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
حال الطقس
01:12
منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال
8
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
فنّ
10:02
في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More