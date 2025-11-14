عيسى الخوري في حوار صناعي متني "الاستراتيجية وضعت للتطوير والتحديث ومواكبة التغيير"

نظم النائب رازي الحاج ورشة العمل الصناعية الرابعة بالتنسيق مع تجمع صناعيي المتن الشمالي ومركز تخطيط ونمو -متن، برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره في مجمع المارينا - ضبية. وحضر رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية رامز بو نادر ونائب رئيس تجمع صناعيي المتن انطوان بارود وعدد من صناعيي القضاء.

الوزير عيسى الخوري



وشدد الوزير عيسى الخوري على ان دور الوزارة والوزير الاستماع للصناعيين وأصحاب الشأن، لتحفيز القطاع الخاص. كما يتحدد دور الدولة بالتشريع والرقابة من خلال الإدارة للدفاع عن الاضعف شأناً من اجل تحقيق الإنماء والعدالة الاجتماعية.

واوضح انه تم وضع استراتيجية وطنية للصناعة، تتضمن خارطة طريق تحديثية وتطويرية. وهي ستكون موضع تنفيذ ومتابعة وتجديد مع الصناعيين لتواكب حاجاتهم وحل مشاكلهم.

وذكر عيسى الخوري ان الوزارة باشرت بتنفيذ مشروع المكننة لتصبح المعاملات الكترونياً، ما يساعد في الإسراع في التنفيذ وتلبية مطالب المواطنين وتحسين انتاجية موظفي الوزارة.





الحاج



وكان النائب الحاج نوه بجهود عيسى الخوري وبالتزامه بقضية الصناعة.كما نوه بابناء المتن الذين يدفعون متوجباتهم للدولة، مشيرا الى ان قضاء المتن يحتاج الى مخطط تطويري للبنى التحتية والطاقة والخدمات. ودعا الحضور الى اغتنام فرصة وجود الوزير عيسى الخوري في موقع المسؤولية اليوم، ونستفيد من هذه المرحلة التأسيسية والانتقال من ردات الفعل الى مشروع الفعل الذي يمثله الوزير، وبناء قطاع صناعي واعد.



وجرى حوار مفتوح بين الوزير عيسى الخوري والصناعيين الحاضرين حول تبسيط الإجراءات والتمويل ودعم كلفة الإنتاج وتنظيم المناطق الصناعية، وغيرها من الملفات.