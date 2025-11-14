الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية

أخبار لبنان
2025-11-14 | 08:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية

عرض وزير العمل محمد حيدر مع الوزير السابق طارق الخطيب الأوضاع العامة.

كما عرض الوزير حيدر مع وفدًا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة احمد حسين ضروف عمل هذا القطاع ومطالب المنتسبين.

واجتمع وزير العمل مع فريق عمل من الاسكوا متخصص بسوق العمل برئاسة نائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مهريناز العوضى، بحضور فريق عمل المعلوماتية في وزارة العمل وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الاسكوا من مشاريع وإجراءات من شأنها تطوير وتعزيز سوق العمل اللبناني.

واستقبل الوزير حيدر وفدًا من ائتلاف عملي حقي قراري  برئاسة ناريمان الشمعة رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال

واطلع الوزير على عمل الإئتلاف  وأهدافه، وعرض لأشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات والعمال، ومنها عدم شمول قانون العمل لبعض الفئات مثل المزارعين والمياومين وأصحاب العمل المرن، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، والعنف الاقتصادي الممارس على العاملين بدون عقود وساعات عمل قد تصل الى ١٢ بلا أي حماية أو ضمانات.

أخبار لبنان

العمل

استقبل

الخطيب

ووفدا

الاسكوا

ووفودا

نقابية

واجتماعية

LBCI التالي
أسرار الصحف 14-11-2025
السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

وزارة المال أعلنت الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني بينها ووزارة العمل وجابر إستقبل وفدًا من المقاصد

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-21

شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

وزير العدل إستقبل السفيرة جونسون ووفد من الإغتراب اللبناني دعا لضمان حق إقتراع غير المقيمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

وزير العدل استقبل وفدا من مكتب التعاون الروسي - اللبناني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
12:11

إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

LBCI
أخبار لبنان
12:05

سلام عرض وسكوغ المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي: ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف انتهاكاتها للسيادة

LBCI
أخبار لبنان
11:57

مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت… ورسـامني: زيادة الإيرادات اساس تحسين أجور العاملين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:02

واشنطن ودول عربية تدعو إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار الأميركي بشأن غزة في الأمم المتحدة

LBCI
صحة وتغذية
05:28

علاقة خطيرة بين السجائر الإلكترونية ومرض السكري... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
10:46

وزير المهجرين شارك في مؤتمر "مدارس من أجل المستقبل"

LBCI
منوعات
2025-11-13

تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:55

مهرجان الاستقلال في راشيا بحضور وزيرة التربية ومسيرة جابت شوارع البلدة

LBCI
أخبار لبنان
06:46

دعموش: الاستسلام ليس في قاموسنا وتطبيق إتفاق وقف النار المدخل لمناقشة استراتيجية أمن وطني

LBCI
أخبار دولية
03:50

فولكر تورك: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
15:48

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

LBCI
أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
أخبار لبنان
02:11

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
02:31

بيان هامّ من وزارة الشؤون الاجتماعية حول جرحى البيجر...

LBCI
أخبار لبنان
02:11

التقرير النهائي للجنة تقصي الأضرار في مغارة جعيتا صدر... هذا ما أعلنته وزارة السياحة

LBCI
حال الطقس
01:12

منخفض جويّ بارد يضرب لبنان بين الجمعة والسبت… مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More