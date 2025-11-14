وزير العمل استقبل الخطيب ووفدا من الاسكوا ووفودا نقابية واجتماعية

عرض وزير العمل محمد حيدر مع الوزير السابق طارق الخطيب الأوضاع العامة.

كما عرض الوزير حيدر مع وفدًا من نقابة مالكي الشاحنات المبردة برئاسة احمد حسين ضروف عمل هذا القطاع ومطالب المنتسبين.

واجتمع وزير العمل مع فريق عمل من الاسكوا متخصص بسوق العمل برئاسة نائبة الأمينة التنفيذية المعنية بالبرامج في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مهريناز العوضى، بحضور فريق عمل المعلوماتية في وزارة العمل وجرى البحث في ما يمكن ان تقدمه الاسكوا من مشاريع وإجراءات من شأنها تطوير وتعزيز سوق العمل اللبناني.

واستقبل الوزير حيدر وفدًا من ائتلاف عملي حقي قراري برئاسة ناريمان الشمعة رئيسة جمعية دنيا للتنمية المستدامة، وأسمى مصطفى رئيسة الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال.

واطلع الوزير على عمل الإئتلاف وأهدافه، وعرض لأشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له العاملات والعمال، ومنها عدم شمول قانون العمل لبعض الفئات مثل المزارعين والمياومين وأصحاب العمل المرن، وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين، والعنف الاقتصادي الممارس على العاملين بدون عقود وساعات عمل قد تصل الى ١٢ بلا أي حماية أو ضمانات.