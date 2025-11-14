البستاني لـ"جدل": الطرف الأميركيّ يهمه سحب السلاح وزيارته خطيرة ودقيقة

أكّد النائب فريد البستاني أنّ الطرف الأميركيّ يهمه سحب السلاح غير الشرعيّ من لبنان، قائلًا: "هذه هي أولويته فالمسار الاقتصاديّ الذي كنا نتكلم عليه لم يعد يُذكر ما إذ لم يُسحب السلاح".



ورحّب ضمن برنامج "جدل" بزيارة الوفد السعوديّ الاستثماريّ، معتبرًا أنّ الخطوة اقتصادية ومتنميًا أن يكون لها منحى سياسيّ "فالمؤشر الكبير يكمن في عودة السعوديين".



وفي شأن التفاوض مع إسرئيل شدد البستاني على ضرورة أن يتضمّن التفاوض حلًّا نهائيًا ليعيش الجنوبيون بسلام.



ودعا إلى إدخال إيران لإنجاح المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لما لهم من تأثير على الحزب ولا أؤيّد الحل العسكريّ.



وأكّد أنّ المبلغ الأميركيّ المخصّص للجيش اللبنانيّ لم يُجمّد.



أمّا عن الأزمة المالية فقال البستاني: "يمكننا أن نستثمر بالذهب الموجود فيمكننا أن نديّن دولًا على فترة زمنية فندفع من الأرباح أموال المودعين".



وأضاف: ""وعود في الهواء" هذا ما تلقيته من الوفد الأميركيّ ولا نريد أن نبني لبنان على حساب الفقراء".



وأشار إلى وجود تشدد أمنيّ في المرفأ والمطار أي أن لا وجود الآن لـ"حزب الله" هناك وأنّ الوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل وأنّهم يريدون إيقاف القرض الحسن.



ولم يعلّق على ما إذا كان هناك عقوبات على شخصيات سياسية.



وعن زيارة الوفد الأميركيّ لبنان، قال: "الزيارة خطيرة ودقيقة فهم يطالبون بالأفعال الآن وليس بخطة وضمن ستين يومًا".



وشدد على أنّ مشكلة الودائع كناية عن سرقة وهدر لذلك يطالب بالمحاسبة، لافتًا إلى أنّ القاضي شعيتو طلب إرجاع الأموال المحوّلة إلى الخارج وها هي عاد قسمًا منها.



وأعلن أنّ ملف مستشفى دير القمر تم وبدأت بالتوظيفات.



وعن قانون الفجوة المالية وإعادة الهيكلة، قال: "الأزمة غير نظامية يريدونها نظامية كي تفرّ المصارف من مسؤوليتها".