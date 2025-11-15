الأخبار
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
أخبار لبنان
2025-11-15 | 03:59
جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية
اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي من بنت حبيل، أننا لسنا بوارد الخضوع لأميركا وإملاءاتها، أو خائفين من تهديداتها وتهديدات ربيبتها إسرائيل المحتلة، مشيراً إلى أنه قد مضى على مواجهتنا للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في لبنان أربع عقود، دون أن نتعب أو نتردد في الدفاع عن سيادة وحرية وطننا أو نرضى بالعيش إلا أحراراً في أرضنا مهما بلغت التضحيات والأثمان، معتقدين اعتقاداً تاماً بأن التضحيات ودماء الشهداء التي تُراق يومياً هي الدليل إلى النصر المؤزّر انطلاقاً من وعد الله تعالى.
ولفت النائب جشي إلى ان الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية اليوم على أركان السلطة في لبنان بهدف جرّها إلى توقيع معاهدة سلام مع كيان الاحتلال وفق الشروط الإسرائيلية، وبما يخدم المشروع الصهيوأمريكي لإخضاع المنطقة ونهب ثرواتها، وإلى أن المسؤولين اللبنانيين يؤكدون أنهم يتعرّضون للضغط بشكل كبير، في الوقت الذي يمارس فيه الأمريكي على اللبنانيين التّنمّر والاستخفاف والتهديد بسوء العاقبة إن لم تجرِ الاستجابة لمطالبه.
وقال " الموفد الأميركي توم براك أهان الصحفيين في القصر الجمهوري، وأساء إلى دور الجيش اللبناني الوطني، وحدد دوره بقتال اللبنانيين وحزب الله تحديداً، ووصف الدولة اللبنانية بأنها دولة فاشلة، كما وأن السفارة الأمريكية تصدر تغريدات تنعت فيها حزب الله بالإرهاب في حين أنه يمثّل شريحة وازنة وأساسية في البلد، ومن ما ورد في إحدى التغريدات "أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان أن لا يشكل حزب الله تهديداً للشعب اللبناني والمنطقة"، وكأنه يحق للأميركي أن يقول ما يريد ويفعل ما يراه مناسباً في لبنان، بناءً لمصالحه، فيتّهم ويحاكم وينفّذ الأحكام بحق من يريد من اللبنانيين المعارضين لسياسته وتدخلاته.
وأضاف "منذ أيام يأتي موفد الخزانة والأمن القومي الأمريكي ليملي على لبنان ومسؤوليه ما يجب عليهم القيام به تجاه المؤسسات المالية الرسمية والخاصة بالإضافة إلى مطالبة الجيش بالخطوات المطلوب تنفيذها وذلك بناء لاتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وقد وصلت بهم الوقاحة إلى طلب تفتيش بيوت المواطنين، وهذا الأمر لا علاقة له بالاتفاق، فضلاً عن التدخل الأميركي في تفاصيل أمور اللبنانيين اليومية منها تحديد القوانين المطلوب إقرارها في مجلس النواب وأمور أخرى، وكأننا نعيش تحت الوصاية الأمريكية أو نعيش في مستعمرة تابعة للإدارة الأميركية."
ولفت النائب جشي إلى أننا لم نسمع من بعض أركان السلطة وأدعياء السيادة والاستقلال في لبنان أي ردة فعل، رغم كل هذه الإساءات والتهديدات والتدخلات في شؤون البلد العامة والخاصة، وكأن على رؤوسهم الطير أو أنهم رضوا بكل ما يقوله ويفعله الأميركي، بل وحسب الظاهر لا يوجد لديهم مشكلة في أن يعيشوا تحت الانتداب الأمريكي المقنّع.
وفي هذا السياق، قال النائب جشي إن حزب الله يمثّل أكبر الأحزاب اللبنانية وأحد الأدلة على ذلك ما ظهر في التشييع المليوني لشهيدنا الأسمى وهذا ما يؤكد استمرار شعبنا بالتمسك بخيار المقاومة التي استشهد لأجلها سماحة السيد نصر الله رغم الجراح والآلام التي خلّفها العدوان، وأن حزب الله قد أخذ على عاتقه مع باقي شرائح المقاومة في لبنان مواجهة العدو الصهيوني في مدى العقود الأربعة الماضية وقدم آلاف الشهداء والجرحى من أجل تحرير الوطن من الاحتلال، ولولا المقاومة لما كان في لبنان اليوم دولة ومؤسسات، فضلاً عن أنه دافع عن كل لبنان وكل اللبنانيين في المواجهات المتعددة مع العدو، دون أن يميّز بين منطقة وأخرى أو بين لبناني وآخر، وقد كان التحرير في العام ألفين لكل لبنان.
وتابع " ساهم حزب الله أيضاً وبشكل أساسي مع الجيش اللبناني الوطني في معركة تحرير الجرود عام 2017 وكان التحرير الثاني من الإرهابيين الدواعش وغيرهم، كما وساهم مع شركائه في انتظام عمل مؤسسات الدولة اللبنانية، وقد برز ذلك بوضوح بعد اتفاق وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس للجمهورية ومن خلال مشاركته في الحكومة، ومن هنا نسأل حول وصفه بالإرهاب: هل إن من يقاتل العدو المحتل لأرضه ويعمل على تحريرها ويدافع عن كرامة وسيادة بلده يعدُّ إرهابيا؟"
وأضاف " الأميركي هو الإرهابي الذي يأتي بالأساطيل وحاملات الطائرات من مسافة تزيد عن عشرة آلاف كيلومتر من أمريكا إلى لبنان، ليهدد ويتوعّد ويفرض سطوته على البلد والمنطقة لإخضاع دولها وشعوبها ويمارس إرهاب دولة بامتياز، والأمريكي هو الإرهابي الذي شارك في قتل الأطفال والنساء في غزة حيث قُتل ما يزيد عن عشرين ألف طفل وعشرة آلاف امرأة في غزة بالأسلحة الأمريكية التي تستخدمها إسرائيل، وإسرائيل ربيبة أمريكا وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكنيست الإسرائيلي مؤخراً بأنه زوّد إسرائيل بكل ما طلبته من أسلحة، كما وأن الدواعش إرهابيون بالإجماع، ولكن الأمريكي أشد إرهاباً فهو من صنع داعش وفق إقرار ترامب الذي قال للرئيس أوباما ووزيرة خارجيته في حينها هيلاري كلينتون بأنكم أنتم من صنعتم داعش."
0
أخبار لبنان
05:52
الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة
أخبار لبنان
05:52
الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة
0
أخبار لبنان
05:27
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
أخبار لبنان
05:27
وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
0
أخبار لبنان
05:18
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة والعائلات تلجأ إلى الخيام الموقتة
أخبار لبنان
05:18
الأونروا: الأمطار تفاقم أوضاع غزة والعائلات تلجأ إلى الخيام الموقتة
0
أخبار لبنان
04:07
الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان
أخبار لبنان
04:07
الاسمر رحب بالمسار السعودي المعلن تجاه لبنان
0
آخر الأخبار
04:22
الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو للـLBCI: الفرنسي لديه رزمة أوراق تفاوضية يُحاول جمعها لتقوية موقفه ولا سيما بالاقتصاد
آخر الأخبار
04:22
الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو للـLBCI: الفرنسي لديه رزمة أوراق تفاوضية يُحاول جمعها لتقوية موقفه ولا سيما بالاقتصاد
0
أمن وقضاء
2025-11-08
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
2025-11-08
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
0
رياضة
07:18
رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل
رياضة
07:18
رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل
0
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-27
الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
تقارير نشرة الاخبار
13:33
"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا
0
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
أخبار لبنان
13:27
من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
1
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
07:57
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
2
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
07:30
سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
3
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
أمن وقضاء
07:01
الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن
4
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
آخر الأخبار
12:40
السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان
5
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
خبر عاجل
14:11
البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن
6
أمن وقضاء
07:15
تعميم صورة القاصر المفقودة ليا صفا...
أمن وقضاء
07:15
تعميم صورة القاصر المفقودة ليا صفا...
7
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
خبر عاجل
15:20
يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك
8
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
حال الطقس
03:24
المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع
