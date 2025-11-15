وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

أكّد وزير الزراعة نزار هاني أن "الصادرات الأهم التي تذهب إلى السعودية هي الصادرات الزراعية وهو سوق مهم جدًا ولا بديل عنه".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI ان "القطاع الزراعي شهد تحسّنًا في السنوات الأخيرة ولدينا خطة متكاملة بدأنا تنفيذها بسجلّ المزارعين إلى جانب ورشة عمل تهدف إلى تحسين نوعية وكميّة الإنتاج الزراعي ووضع آلية تتبّع شاملة".