برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

أخبار لبنان
2025-11-15 | 06:28
برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي، حيث تناول اللقاء مختلف التطورات والمستجدات السياسية وأموراً متصلة بالواقع الإعلامي.

وردا على سؤال عن أهداف الحملة المبرمجة التي تستهدفه والمجلس النيابي، أجاب الرئيس بري بالقول أن "قانون الانتخابات النافذ وهناك خلاف حوله والجميع بات يعرف طبيعة هذا الخلاف للأسف هناك "غزوة تستهدفني شخصيا ومن الطبيعي أن الشجرة المثمرة تتعرض دائما للرشق بالحجارة، وهذه الغزوة هي من طرف معروف لن أرد أبدا، أما بالشأن المتصل بقانون الانتخابات من المعروف أنه من الأمور الأساسية التي ذكرها الدستور 4 مرات ولا يمكن الوصول إليه الا بالتوافق".

وأضاف الرئيس بري "لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي لا أدري لماذا الحكومة ألفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة، البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد"، مؤكداً أن "الانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد".

كما وأشار رئيس المجلس إلى أن "البعض ومنذ أكثر من 12 سنة يعمل تحريضا في الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات ضدي، ماشي الحال!!"

وفي الشأن المتصل بالأوضاع الميدانية في الجنوب، قال الرئيس بري أنه "منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند 1 من هذا الاتفاق؟ للأسف هذه هي الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، لكن ما ليس مفهوما ولا مبررا على الإطلاق أن لا يكون موقف اللبنانيين موحدا حول ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان واللبنانيين".

وأضاف "أعطوني وحدة عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت"، وحول إمكانية قيام إسرائيل بشن عدوانا على لبنان أجاب الرئيس بري سائلاً: "هل أوقفت إسرائيل عدوانها على لبنان؟ فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بنواياها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني وهذا هو الأهم". 

وحول الانفتاح السعودي والعربي تجاه لبنان قال الرئيس بري: "لبنان هو بلد كل العرب ويدنا دائما كانت ولا تزال ممدودة لكل الأشقاء العرب وعلاقتي مع المملكة العربية السعودية لم تنقطع في يوم من الايام".

وأكد رئيس المجلس أن "لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق". 

وحول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه. أجاب الرئيس بري أنه "من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى، ومع كل تحدٍ فمن حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصة بعد العدوان الإسرائيلي أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها ". 

وعما ينتظر من المجلس النيابي تشريعيا قال الرئيس بري "إنني ألتزم بأمر واحد فالمجلس النيابي أنجز كافة القوانين المتصلة بالإصلاح، وخاصة الإصلاح المالي إلا قانون الفجوة المالية الذي كان من المفترض ان تنجزه الحكومة في أيلول المنصرم وهو قانون يناقش في بعض بنوده أيضا الودائع، وفي هذا المجال موقفي هو الودائع مقدسة مقدسة مقدسة لا يمكن أن يمر قانون ينتقص من وديعة أحد".

كما ووصف الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها "الأخطر التي يواجهها شخصيا وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان"، قائلا "لا خلاص ولا مناص امامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة" مؤكدا أن "ليس لديه على الإطلاق عداوات مع أحد في لبنان، ولكن هناك خصومات سياسية وهذا أمر طبيعي مجددا رفضه منطق العزل لأي مكون سياسي أو روحي".

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-13

القاضي الحجار أمر بتوقيف رئيس مؤسسة "جاد" بشبهة نشر أخبار كاذبة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-23

أدرعي: احباط محاولة تهريب اسلحة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-05

معلومات للـLBCI: الرئيس بري قال "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته"

LBCI
آخر الأخبار
14:09

البستاني لـ #جدل عما إذا كان هناك عقوبات على شخصيات سياسية: لا تعليق

LBCI
أخبار لبنان
07:22

انقطاع التيار الكهربائي عن 30 بلدة في قضاء النبطية بسبب العاصفة

LBCI
أخبار لبنان
07:11

فرق وزارة الاشغال تدخلت لمعالجة التجمعات المائية في منطقة الرحاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أمن وقضاء
06:19

شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان

LBCI
أخبار دولية
2025-10-06

الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

شركة كولومبيا لإدارة السفن: السفينة المحملة بشحنة من وقود الديزل عالي الكبريت كانت متجهة من الشارقة بالإمارات إلى سنغافورة عند فقد الاتصال

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-03

الغارات الإسرائيلية التي استهدفت حرش علي الطاهر أحدثت أضرارا في الممتلكات

LBCI
فنّ
2025-11-13

في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:48

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:59

جشي: المطلوب عدم الرهان على الأميركي الشريك الكامل للعدو واتخاذ إجراءات وقرارات وطنية وسيادية

LBCI
أخبار لبنان
03:55

وزير الزراعة للـLBCI: القطاع الزراعي شهد تحسّنًا والسعودية سوق أساسيّ..

LBCI
اقتصاد
03:50

وزير الإقتصاد للـLBCI: "بيروت 1" يكسر الجمود ويعيد ربط لبنان إقتصاديًا بمحيطه العربي

LBCI
أخبار دولية
02:25

ترامب يلمح الى أنه اتخذ قرارا بشأن فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

LBCI
آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

LBCI
خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

LBCI
اسرار
23:48

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
09:30

الجيش الإسرائيليّ يزعم: ننفي بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية ردًا على اتهام اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
أمن وقضاء
12:11

إحباط تهريب نحو 8 ملايين حبة كبتاغون وتوقيف متورطين رئيسيين وضبط مخزن ضخم

