برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزاف القصيفي، حيث تناول اللقاء مختلف التطورات والمستجدات السياسية وأموراً متصلة بالواقع الإعلامي.



وردا على سؤال عن أهداف الحملة المبرمجة التي تستهدفه والمجلس النيابي، أجاب الرئيس بري بالقول أن "قانون الانتخابات النافذ وهناك خلاف حوله والجميع بات يعرف طبيعة هذا الخلاف للأسف هناك "غزوة تستهدفني شخصيا ومن الطبيعي أن الشجرة المثمرة تتعرض دائما للرشق بالحجارة، وهذه الغزوة هي من طرف معروف لن أرد أبدا، أما بالشأن المتصل بقانون الانتخابات من المعروف أنه من الأمور الأساسية التي ذكرها الدستور 4 مرات ولا يمكن الوصول إليه الا بالتوافق".



وأضاف الرئيس بري "لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي لا أدري لماذا الحكومة ألفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة، البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة المتصلة بقانون الانتخابات وأنا لم استلم المشروع بعد"، مؤكداً أن "الانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد".



كما وأشار رئيس المجلس إلى أن "البعض ومنذ أكثر من 12 سنة يعمل تحريضا في الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات ضدي، ماشي الحال!!"



وفي الشأن المتصل بالأوضاع الميدانية في الجنوب، قال الرئيس بري أنه "منذ 11 شهرا لم تطلق المقاومة رصاصة واحدة وبشهادة كل العالم والميكانيزم واليونيفيل، لبنان نفذ كل ما يتوجب عليه حيال اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب الليطاني، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9000 جندي وضابط ويقوم بكامل واجباته في هذه المنطقة لكن أين ومتى التزمت إسرائيل ببند 1 من هذا الاتفاق؟ للأسف هذه هي الطبيعة العدوانية الإسرائيلية، لكن ما ليس مفهوما ولا مبررا على الإطلاق أن لا يكون موقف اللبنانيين موحدا حول ما قامت وتقوم به إسرائيل وما تضمره للبنان واللبنانيين".



وأضاف "أعطوني وحدة عندها لا خوف على لبنان مهما كانت التحديات من أي جهة أتت"، وحول إمكانية قيام إسرائيل بشن عدوانا على لبنان أجاب الرئيس بري سائلاً: "هل أوقفت إسرائيل عدوانها على لبنان؟ فلا يمكن لأحد أن يتنبأ بنواياها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني وهذا هو الأهم".



وحول الانفتاح السعودي والعربي تجاه لبنان قال الرئيس بري: "لبنان هو بلد كل العرب ويدنا دائما كانت ولا تزال ممدودة لكل الأشقاء العرب وعلاقتي مع المملكة العربية السعودية لم تنقطع في يوم من الايام".



وأكد رئيس المجلس أن "لا خوف من فتنة داخلية على الإطلاق".



وحول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه. أجاب الرئيس بري أنه "من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى، ومع كل تحدٍ فمن حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصة بعد العدوان الإسرائيلي أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو هي مزاعم كاذبة ولا صحة لها ".



وعما ينتظر من المجلس النيابي تشريعيا قال الرئيس بري "إنني ألتزم بأمر واحد فالمجلس النيابي أنجز كافة القوانين المتصلة بالإصلاح، وخاصة الإصلاح المالي إلا قانون الفجوة المالية الذي كان من المفترض ان تنجزه الحكومة في أيلول المنصرم وهو قانون يناقش في بعض بنوده أيضا الودائع، وفي هذا المجال موقفي هو الودائع مقدسة مقدسة مقدسة لا يمكن أن يمر قانون ينتقص من وديعة أحد".



كما ووصف الأزمة الراهنة التي يمر بها لبنان بأنها "الأخطر التي يواجهها شخصيا وكذلك هي الأخطر في تاريخ لبنان"، قائلا "لا خلاص ولا مناص امامنا إلا الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة" مؤكدا أن "ليس لديه على الإطلاق عداوات مع أحد في لبنان، ولكن هناك خصومات سياسية وهذا أمر طبيعي مجددا رفضه منطق العزل لأي مكون سياسي أو روحي".