المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

تقارير نشرة الاخبار
2025-11-15 | 06:48
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

بحث المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشؤون الإسلامية والوطنية واوضاع المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ودعا الى بذل مزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي للضغط  على اسرائيل وحملها على الانسحاب من الاراضي المحتلة واطلاق الاسرى اللبنانيين.

وقد اثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية بما فيها مبدا حصر السلاح بيد الدولة.

واعرب عن قلقه من الاختلافات التي عكستها المناقشات البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية ومسالة مشاركة المغتربين في ممارسة حقهم في تكوبن المجلس المقبل.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الشرعي

الإسلامي

الأعلى

مواقف

الحكومة

بالتمسك

بالثوابت

الوطنية

السيادية

