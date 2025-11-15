المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية

بحث المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الشؤون الإسلامية والوطنية واوضاع المنطقة.وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ودعا الى بذل مزيد من الجهد السياسي والدبلوماسي للضغط على اسرائيل وحملها على الانسحاب من الاراضي المحتلة واطلاق الاسرى اللبنانيين.وقد اثنى على مواقف الحكومة بالتمسك بالثوابت الوطنية السيادية بما فيها مبدا حصر السلاح بيد الدولة.واعرب عن قلقه من الاختلافات التي عكستها المناقشات البرلمانية حول قانون الانتخابات البرلمانية ومسالة مشاركة المغتربين في ممارسة حقهم في تكوبن المجلس المقبل.